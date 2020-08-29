Главные новости дня. «Локомотив» получит от «Аталанты» за Алексея Миранчука 10 миллионов, «Спартак» возглавил таблицу

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2020 22:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8428

      alex1951 1 час назад

      В предверии Лиги Ч. состояние Зенита вызывает беспокойство,
      проигрыш Динамо,потеря первого места,беспомощность призвать судей к порядку - все эти факторы отрицательно могут повлиять на моральное состояние игроков.
      Зенит - это наше все!..............кажется ,действительно все......Красно-белая заря восходит!

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      Рейтинг: +1535

      petrucho-spb > alex1951 30 минут назад

      Рановато ты что то приуныл, Зенит это команда! Динамо просто повезло , конечно тактически не плохо играли.Вперед Зенит!

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