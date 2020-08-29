Главные новости дня. «Локомотив» получит от «Аталанты» за Алексея Миранчука 10 миллионов, «Спартак» возглавил таблицу

РПЛ. «Химки» и «Ротор» сыграли вничью и продолжают идти без побед.

Иммобиле может перейти в «Барселону».

«СЭ»: к Еськову нет вопросов по матчу «Спартак» – «Сочи». Расследование связано с игрой «Ростов» – «Уфа».

«Лидс» купил за 30 миллионов форварда «Валенсии» Родриго, установив трансферный рекорд клуба.

Журналист Егоров: «Локомотив» получит 10 из 14 миллионов за трансфер Миранчука в «Аталанту».

«Челси» может обменять Кепу на Доннарумму.

Кокорин: «Надеюсь, вернусь после паузы на матчи сборных».

Шкурин отказался приезжать в Белоруссию при президенте Лукашенко.

РПЛ. «Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел на первое место.

Суперкубок Англии. «Арсенал» взял трофей, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль».