Главные новости дня. «Локомотив» получит от «Аталанты» за Алексея Миранчука 10 миллионов, «Спартак» возглавил таблицу

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Суперкубок Англии. «Арсенал» взял трофей, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль».
Источник: Бомбардир.ру