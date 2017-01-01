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    РПЛ. «Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел на первое место

    Победа в шестом туре над «Арсеналом» позволила «Спартаку» выйти на первое место в таблице. Три очка москвичам принес защитник Самуэль Жиго, он забил впервые с сентября.

    «Арсенал» весь второй тайм провел в меньшинстве – на 45-й минуте удалили полузащитника Даниила Лесового.

    Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 57 (Урунов, 69)), Умяров (Ещенко, 69), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 88).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев (Горбатенко, 68), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич (Довбня, 84), Э. Кангва (Банда, 68), К. Кангва (Чаушич, 78), Громыко, Костадинов (Ткачев, 78).

    Предупреждения: Жиго, 71 – Лесовой, 13; Сокол, 30; Пантелеев, 43; Хлусевич, 83; Чаушич, 90.

    Удаления: нет – Лесовой, 45 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии259
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      Рейтинг: +1262

      B.G. 9 минут назад

      С победооооооооооооооооой!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      Урия Гип 2 14 минут назад

      Чемпионская игра!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1186

      DMитрий > Урия Гип 2 9 секунд назад

      Чем закинулся? Признавайся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1558

      волчарик 14 минут назад

      Пробежав ленту после работы информации ноль.Спасибо троли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5654

      GoLenaStop 16 минут назад

      Арсенал, молодцы, но сдали нервы... Игра - есть игра.
      А соперник как хорошо пошёл, а прям опять историческое восстание а Спартака какое-то! Хи...
      А всем любви, терпения и удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6630

      JTherry 16 минут назад

      поздравляю болельщиков Спартака с труднейшей победой!!! Арсенал мужественно сражался весь второй тайм в меньшинстве... игра была практически без ударов по воротам, все удары в створ оказались голами...

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1544

      seth343 > JTherry 6 минут назад

      У нас и с Ротором была труднейшая победа, многое надо исправлять...

      4
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      Рейтинг: -101

      Дэс 19 минут назад

      Заметьте, что самое интересное ни ЦСКА ни Локомотив, а набежали лишь только сявки )) Ох у них горит и будет всегда гореть и будут знать, что мы правы, а они доказывать, что всё у них честно )) Утритесь немытые, ваше место все знают где )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +727

      zarsm 24 минуты назад

      Все по делу было со стороны арбитра, газовые, уймитесь)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1558

      волчарик 26 минут назад

      Молодцы,даешь конкуренцию.Но тур не закончился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +78827

      zigbert 28 минут назад

      Спартак с победой! Цельной игры не получилось. Много ошибок при передачах, неуверенная игра в обороне, особенно во втором тайме. Максименко заметно нервничал, совершал ошибки. Однако в желании победить упрекнуть нельзя. Если говорить об ошибках судьи так они были в обе стороны. Будем надеется что игра Спартака в будущем изменится в лучшую сторону.

      12
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      Рейтинг: +24361

      oyabun > zigbert 25 минут назад

      Мне интересно, Селихов здоров? Может пора дать Максименко отдохнуть? Что то косячить стал.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78827

      zigbert > oyabun 16 минут назад

      Селихов вроде бы приступил к тренировкам. Не думаю что это будет правильным решением. Слишком много матчей пропущено. На данный момент Максименко все же №1..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6630

      JTherry > zigbert 14 минут назад

      когда ошибся Максименко, этому "помог" Ещенко, наш "тренер" защитников)) в голе он не виноват, скорее киксанули все защитники...

      3
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      Рейтинг: +5654

      GoLenaStop > zigbert 9 минут назад


      Удачи! Но лучше вдувайте в трубу газпрома побольше своих газов!
      Хи

      1
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      Рейтинг: +78827

      zigbert > JTherry 8 минут назад

      Да вообще стандарты и навесы в штрафную Спартака становятся головной болью. Надо над этим работать.

      1
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      Рейтинг: +78827

      zigbert > GoLenaStop 6 минут назад

      Спасибо! Там видно будет,игра покажет.

      1
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      Рейтинг: +4239

      knikos 29 минут назад

      Смотрел матч и подумал, хорошо, что Спам с такой игрой не будет позорить Россию в еврокубках этой осенью.

      5
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      Рейтинг: +1371

      Aston > knikos 41 секунду назад

      Прочитал твой очередной высер и понял,жаль,что у дебил не развивается

      0
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