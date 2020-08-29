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  • РПЛ. «Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел на первое место

РПЛ. «Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел на первое место

29 августа 2020, 19:55
230

Победа в шестом туре над «Арсеналом» позволила «Спартаку» выйти на первое место в таблице. Три очка москвичам принес защитник Самуэль Жиго, он забил впервые с сентября.

«Арсенал» весь второй тайм провел в меньшинстве – на 45-й минуте удалили полузащитника Даниила Лесового.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 57 (Урунов, 69)), Умяров (Ещенко, 69), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 88).

«Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев (Горбатенко, 68), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич (Довбня, 84), Э. Кангва (Банда, 68), К. Кангва (Чаушич, 78), Громыко, Костадинов (Ткачев, 78).

Предупреждения: Жиго, 71 – Лесовой, 13; Сокол, 30; Пантелеев, 43; Хлусевич, 83; Чаушич, 90.

Удаления: нет – Лесовой, 45 (вторая ж.к.).

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (230)
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VVM1964
1598720646
Всех с победой . Ну как бы опять были лучше соперника , но вот так что бы убедить - не получается . Много вопросов теперь и к созданию , а не только к реализации моментов . Списываю на непривычный график игр . Тиль это нечто (((( . По судейству - красная ( вторая желтая ) за болтовню ??? - осадок . Перерывчик , что он даст - хз , надеюсь на лучшее , а еще хотя бы на ничью Локо завтра )))
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ivany4
1598720683
С победой, КБ! Игра, если это игра, и о чем!! Судья клоун. Свистел по делу и без делу. А иногда и по делу не свистел, причем в обе стороны. Да и Спартаку игру сломал. Обрадовались, что в большинстве и пошли отдыхать и футбол смотреть.)) Могли ведь сыграть спокойно и без лишней беготни. Так нет, сначала создаем трудности, а потом их героически преодолеваем. Что будем делать с психологией, тов. тренер?? Когда команда будет управляема и предсказуема??
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NewLife
1598720734
Спартак играл самоотверженно, боролся с большим упорством, но качество игры было негодным, в основном, из-за неточных передач и обрезов. Просто физически к этой игре Спартак сдох. Но парни сражались и терпели, за это им большое спасибо и респект. Теперь скорее восстанавливаться.
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Krossmen73
1598720859
Не самая выдающаяся игра от КБ.Но главное то что победная.Тула всегда была неудобным соперником для москвичей.Сегодняшний матч это показал в полной мере.Спартак с победой!Главное не терять победный настрой и фарт!
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oyabun
1598722082
Будем надеяться, подобная игра Спартака следствие чрезмерной усталости игроков. Травмирован Понсе, потерялся на поле Ларссон, постоянно стал ошибаться Умяров. Игроки в целом передвигались медленно. Надеюсь пауза на сборные поможет восстановить силы и добавит в игру выздоровевших Понсе и Кокорина.
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Ловкий Бубен
1598722803
Мда, свинота добиласъ своего, теперъ свинарник чемпиён точно, в каждом матче численное преимушество, все судьи легли , а игра всё та же , свинячья
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Красный Став
1598723533
Ошибка бокового судьи очевидна, но реакция игрока не должна быть такой, тем более, зная наших кротов. Я сам футболист и знаю, о чем говорю. Игрок подставил команду и получит от тренера. Не считаю, что арбитр удалил намеренно в пользу Спартака. Я на сайте совсем недавно, но точно подметил один момент, что в основном болельщики Зенита(не все) изливают столько ангажированного дерьма в адрес Спартака. Могу только предложить, что это не болельщики Зенита, а люди, которые намеренно таким образом дискредитируют эту команду. У меня есть много знакомых, которые болеют за клуб с СПБ, но все они умны и адекватны.
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zigbert
1598725459
Спартак с победой! Цельной игры не получилось. Много ошибок при передачах, неуверенная игра в обороне, особенно во втором тайме. Максименко заметно нервничал, совершал ошибки. Однако в желании победить упрекнуть нельзя. Если говорить об ошибках судьи так они были в обе стороны. Будем надеется что игра Спартака в будущем изменится в лучшую сторону.
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Дэс
1598726003
Заметьте, что самое интересное ни ЦСКА ни Локомотив, а набежали лишь только сявки )) Ох у них горит и будет всегда гореть и будут знать, что мы правы, а они доказывать, что всё у них честно )) Утритесь немытые, ваше место все знают где )
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JTherry
1598726170
поздравляю болельщиков Спартака с труднейшей победой!!! Арсенал мужественно сражался весь второй тайм в меньшинстве... игра была практически без ударов по воротам, все удары в створ оказались голами...
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