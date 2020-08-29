РПЛ. «Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел на первое место

Победа в шестом туре над «Арсеналом» позволила «Спартаку» выйти на первое место в таблице. Три очка москвичам принес защитник Самуэль Жиго, он забил впервые с сентября.

«Арсенал» весь второй тайм провел в меньшинстве – на 45-й минуте удалили полузащитника Даниила Лесового.

Чемпионат России. РПЛ. 6-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хлусевич, 36; 1:1 – Соболев, 41; 2:1 – Жиго, 45+1.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 57 (Урунов, 69)), Умяров (Ещенко, 69), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 88).

«Арсенал»: Нигматуллин, Пантелеев (Горбатенко, 68), Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Хлусевич (Довбня, 84), Э. Кангва (Банда, 68), К. Кангва (Чаушич, 78), Громыко, Костадинов (Ткачев, 78).

Предупреждения: Жиго, 71 – Лесовой, 13; Сокол, 30; Пантелеев, 43; Хлусевич, 83; Чаушич, 90.

Удаления: нет – Лесовой, 45 (вторая ж.к.).

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