Иммобиле может перейти в «Барселону»

«Барселона» продолжает поиск нового нападающего на замену Луису Суаресу.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в список трансферных целей каталонского клуба добавился Чиро Иммобиле из «Лацио».

30-летний форвард не смог договориться о продлении контракта с римлянами, поскольку ему отказались повышать зарплату с 3 до 6 миллионов евро в год.

Возможное приобретение итальянца обойдется «Барсе» в 50 миллионов евро.