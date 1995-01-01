Иммобиле может перейти в «Барселону»

50 лямов за 30 летнего? Он кроме чемпионата Италии больше нигде себя не проявил.
«Барселона» продолжает поиск нового нападающего на замену Луису Суаресу.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в список трансферных целей каталонского клуба добавился Чиро Иммобиле из «Лацио».
30-летний форвард не смог договориться о продлении контракта с римлянами, поскольку ему отказались повышать зарплату с 3 до 6 миллионов евро в год.
Возможное приобретение итальянца обойдется «Барсе» в 50 миллионов евро.
- Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы» сезона-2019/20 (36 голов в Серии А).
- Ранее футболист уже выступал в Испании за «Севилью».