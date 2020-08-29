Иммобиле может перейти в «Барселону»

«Барселона» продолжает поиск нового нападающего на замену Луису Суаресу.
Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в список трансферных целей каталонского клуба добавился Чиро Иммобиле из «Лацио».
30-летний форвард не смог договориться о продлении контракта с римлянами, поскольку ему отказались повышать зарплату с 3 до 6 миллионов евро в год.
Возможное приобретение итальянца обойдется «Барсе» в 50 миллионов евро.
- Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы» сезона-2019/20 (36 голов в Серии А).
- Ранее футболист уже выступал в Испании за «Севилью».
Источник: Sport.es