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    Иммобиле может перейти в «Барселону»

    «Барселона» продолжает поиск нового нападающего на замену Луису Суаресу.

    Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в список трансферных целей каталонского клуба добавился Чиро Иммобиле из «Лацио».

    30-летний форвард не смог договориться о продлении контракта с римлянами, поскольку ему отказались повышать зарплату с 3 до 6 миллионов евро в год.

    Возможное приобретение итальянца обойдется «Барсе» в 50 миллионов евро.

    • Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы» сезона-2019/20 (36 голов в Серии А).
    • Ранее футболист уже выступал в Испании за «Севилью».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5433

      Hektor 84 2 часа назад

      50 лямов за 30 летнего? Он кроме чемпионата Италии больше нигде себя не проявил.

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