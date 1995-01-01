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    L’Equipe: отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении сына перейти в «Манчестер Сити»

    «ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации L’Equipe, спортивный директор парижского клуба Леонардо связывался с отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.

    В ходе телефонного разговора Месси-старший сообщил, что его сын уже решил продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

    • 33-летний форвард всю карьеру провел в «Барсе».
    • Сейчас он хочет воспользоваться правом на расторжение контракта в одностороннем порядке.
    • Клуб хочет сохранить своего капитана и готов продать его только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2071

      Genz 13 минут назад

      В ПСЖ играет вредитель мбаппе.
      В четвертьфинале, полуфинале и финале лч он загубил все свои моменты забить гол.
      За финал лч ему недо отрезать ####

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