L’Equipe: отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении сына перейти в «Манчестер Сити»

«ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
По информации L’Equipe, спортивный директор парижского клуба Леонардо связывался с отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.
В ходе телефонного разговора Месси-старший сообщил, что его сын уже решил продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
- 33-летний форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- Сейчас он хочет воспользоваться правом на расторжение контракта в одностороннем порядке.
- Клуб хочет сохранить своего капитана и готов продать его только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.
Источник: L’Equipe