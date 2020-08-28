L’Equipe: отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении сына перейти в «Манчестер Сити»

«ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации L’Equipe, спортивный директор парижского клуба Леонардо связывался с отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.

В ходе телефонного разговора Месси-старший сообщил, что его сын уже решил продолжить карьеру в «Манчестер Сити».