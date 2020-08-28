Журналист Скира: «Манчестер Сити» обсуждает с Месси условия контракта. С «Барселоной» переговоров пока не было

«Манчестер Сити» работает над трансфером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации журналиста Николо Скиры, сейчас английский клуб сконцентрирован на переговорах с самим футболистом. Стороны обсуждают условия личного контракта.

Когда будет достигнута договоренность о деталях соглашения, «Сити» собирается сделать предложение «Барсе» о приобретении аргентинца.

Ранее сообщалось, что за Месси готовы заплатить 100 миллионов евро, а также включить в сделку защитника Эрика Гарсию, хавбека Бернарду Силву и форварда Габриэля Жезуса.