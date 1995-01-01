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    Журналист Скира: «Манчестер Сити» обсуждает с Месси условия контракта. С «Барселоной» переговоров пока не было

    «Манчестер Сити» работает над трансфером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    По информации журналиста Николо Скиры, сейчас английский клуб сконцентрирован на переговорах с самим футболистом. Стороны обсуждают условия личного контракта.

    Когда будет достигнута договоренность о деталях соглашения, «Сити» собирается сделать предложение «Барсе» о приобретении аргентинца.

    Ранее сообщалось, что за Месси готовы заплатить 100 миллионов евро, а также включить в сделку защитника Эрика Гарсию, хавбека Бернарду Силву и форварда Габриэля Жезуса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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