Журналист Скира: «Манчестер Сити» обсуждает с Месси условия контракта. С «Барселоной» переговоров пока не было

«Манчестер Сити» работает над трансфером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
По информации журналиста Николо Скиры, сейчас английский клуб сконцентрирован на переговорах с самим футболистом. Стороны обсуждают условия личного контракта.
Когда будет достигнута договоренность о деталях соглашения, «Сити» собирается сделать предложение «Барсе» о приобретении аргентинца.
Ранее сообщалось, что за Месси готовы заплатить 100 миллионов евро, а также включить в сделку защитника Эрика Гарсию, хавбека Бернарду Силву и форварда Габриэля Жезуса.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.