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    «Реал» зимой начнет переговоры с защитником «Ливерпуля»

    «Реал» намерен дождаться января, чтобы начать переговоры с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнолдом, не нарушая никаких правил, и сделать предложение.

    По информации Marca, мадридцы намерены придерживаться той же стратегии, что и с Альфонсо Дэвисом из «Баварии».

    Отмечается, что сам Александер-Арнолд тоже не хочет принимать решение о возможном продлении контракта до нового года. Важную роль в этом вопросе сыграют результаты «Ливерпуля».

    • Контракт Александер-Арнолда с клубом истекает в конце этого сезона.
    • 26-летний футболист провел в этом сезоне 9 матчей, отдал 2 голевые передачи.

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    Источник: Marca

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