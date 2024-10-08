«Реал» зимой начнет переговоры с защитником «Ливерпуля»

«Реал» намерен дождаться января, чтобы начать переговоры с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнолдом, не нарушая никаких правил, и сделать предложение.
По информации Marca, мадридцы намерены придерживаться той же стратегии, что и с Альфонсо Дэвисом из «Баварии».
Отмечается, что сам Александер-Арнолд тоже не хочет принимать решение о возможном продлении контракта до нового года. Важную роль в этом вопросе сыграют результаты «Ливерпуля».
- Контракт Александер-Арнолда с клубом истекает в конце этого сезона.
- 26-летний футболист провел в этом сезоне 9 матчей, отдал 2 голевые передачи.