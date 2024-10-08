«Реал» зимой начнет переговоры с защитником «Ливерпуля»

«Реал» намерен дождаться января, чтобы начать переговоры с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнолдом, не нарушая никаких правил, и сделать предложение.

По информации Marca, мадридцы намерены придерживаться той же стратегии, что и с Альфонсо Дэвисом из «Баварии».

Отмечается, что сам Александер-Арнолд тоже не хочет принимать решение о возможном продлении контракта до нового года. Важную роль в этом вопросе сыграют результаты «Ливерпуля».