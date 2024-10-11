В РУСАДА назвали непонятным ажиотаж в сборной России из-за приезда допинг-офицеров

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала информацию о проверке организацией десяти футболистов сборной России в день открытой тренировки.
«Непонятно, почему приезд инспекторов допинг-контроля вызывает такой ажиотаж. РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», – сказала Логинова.
В пресс-службе РУСАДА также уточнили, что не раскрывают информацию по планированию и проведению сбора проб.
«Вся информация по планированию и проведению сбора проб относится к конфиденциальной и РУСАДА не может и не дает комментариев на подобные запросы. Исключение – статистические данные об уже проведенных тестах, которые публикуются в соответствии с нормами кодекса», – сообщили в пресс-службе организации.
- Открытая тренировка сборной России в четверг началась позднее запланированного из-за внезапной проверки РУСАДА.
- Октябрьский сбор национальной команды начался 7 октября. Поскольку для нее не нашлось соперника, она завершила сбор после открытой тренировки 10 октября.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.