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    • В РУСАДА назвали непонятным ажиотаж в сборной России из-за приезда допинг-офицеров

    В РУСАДА назвали непонятным ажиотаж в сборной России из-за приезда допинг-офицеров

    Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала информацию о проверке организацией десяти футболистов сборной России в день открытой тренировки.

    «Непонятно, почему приезд инспекторов допинг-контроля вызывает такой ажиотаж. РУСАДА осуществляет отбор проб в рамках своего плана, это нормальная процедура, которая не должна вызывать удивления и напряжения», – сказала Логинова.

    В пресс-службе РУСАДА также уточнили, что не раскрывают информацию по планированию и проведению сбора проб.

    «Вся информация по планированию и проведению сбора проб относится к конфиденциальной и РУСАДА не может и не дает комментариев на подобные запросы. Исключение – статистические данные об уже проведенных тестах, которые публикуются в соответствии с нормами кодекса», – сообщили в пресс-службе организации.

    • Открытая тренировка сборной России в четверг началась позднее запланированного из-за внезапной проверки РУСАДА.
    • Октябрьский сбор национальной команды начался 7 октября. Поскольку для нее не нашлось соперника, она завершила сбор после открытой тренировки 10 октября.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:32
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    Комментарии (4)
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    Benifacto
    1728627209
    офицеров? это теперь войска чтоль))))
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    DMитрий
    1728631650
    Так и наоборот ещё больше непонятно со стороны населения! На хрена РУСАДА приперлись именно в этот период, в этот день? Подловить игроков на расслабоне на чём-нибудь? Выслужиться перед ВАДА? Устроить себе черный ПИАР? Не так надо репутацию себе возвращать!
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    Интерес
    1728632493
    Мы вошли в ворота ада при содействии РУСАДА.
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