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    • Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, трогательно поздравила Губерниева с юбилеем

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, трогательно поздравила Губерниева с юбилеем

    Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина поздравила с днем рождения коллегу Дмитрия Губерниева. Он отмечает 50-летие.

    «Профессионал своего дела, лучший во всем! Здоровья и вдохновения!» – написала Зухра.

    • Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Губерниева.
    • Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
    • На Уразбахтину подписан Эрлинг Холанд.

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

    Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

    Источник: «Бомбардир»

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