Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, трогательно поздравила Губерниева с юбилеем

Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина поздравила с днем рождения коллегу Дмитрия Губерниева. Он отмечает 50-летие.
«Профессионал своего дела, лучший во всем! Здоровья и вдохновения!» – написала Зухра.
- Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Губерниева.
- Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.
- На Уразбахтину подписан Эрлинг Холанд.
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку
Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди