Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, трогательно поздравила Губерниева с юбилеем

Российская спортивная ведущая Зухра Уразбахтина поздравила с днем рождения коллегу Дмитрия Губерниева. Он отмечает 50-летие.

«Профессионал своего дела, лучший во всем! Здоровья и вдохновения!» – написала Зухра.

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

На Уразбахтину подписан Эрлинг Холанд.

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Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди