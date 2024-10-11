Молодежная сборная России забила шесть голов Китаю

Молодeжная сборная России, составленная из игроков не старше 2004 года рождения, на выезде в товарищеском матче обыграла сборную Китая U-21 со счетом 6:0.

Дублем отметился Игорь Дмитриев, по одному голу на счету Никиты Салтыкова, Ильи Родионова, Александра Чупаeва и Кирилла Никишина. Чупаев также не реализовал пенальти.

Встреча прошла на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

Второй матч против китайской сборной молодежная команда РФ проведeт 14 октября.

Товарищеский матч

Китай U-21 – Россия (мол.) – 0:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Дмитриев, 12; 0:2 – Салтыков, 22 (с пенальти); 0:3 – Дмитриев, 38; 0:4 – Родионов, 45; 0:5 – Чупаев, 56; 0:6 – Никишин, 90.

Нереализованный пенальти: нет – Чупаев, 28.