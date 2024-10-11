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    Молодежная сборная России забила шесть голов Китаю

    Молодeжная сборная России, составленная из игроков не старше 2004 года рождения, на выезде в товарищеском матче обыграла сборную Китая U-21 со счетом 6:0.

    Дублем отметился Игорь Дмитриев, по одному голу на счету Никиты Салтыкова, Ильи Родионова, Александра Чупаeва и Кирилла Никишина. Чупаев также не реализовал пенальти.

    Встреча прошла на поле национальной футбольной тренировочной базы Китайской футбольной ассоциации в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.

    Второй матч против китайской сборной молодежная команда РФ проведeт 14 октября.

    Товарищеский матч

    Китай U-21 – Россия (мол.) – 0:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Дмитриев, 12; 0:2 – Салтыков, 22 (с пенальти); 0:3 – Дмитриев, 38; 0:4 – Родионов, 45; 0:5 – Чупаев, 56; 0:6 – Никишин, 90.

    Нереализованный пенальти: нет – Чупаев, 28.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Parham
    1728635392
    Вот почему все боятся с Россией играть!
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    Цугундeр
    1728636436
    Хоть Даманский за это не посулили ?(
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    k611
    1728640012
    Размялись ребята. Всё таки слишком большая разница в классе игроков.
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