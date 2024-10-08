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    • Руководство «Манчестер Юнайтед» не согласовало отставку тен Хага

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не согласовало отставку тен Хага

    Во вторник, 8 октября, состоялась встреча руководителей «Манчестер Юнайтед».

    В ней приняли участие совладелец клуба Джим Рэтклифф, исполнительный директор Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс.

    Они не согласовало отставку главного тренера Эрика тен Хага. Тем не менее, вероятность его увольнения в ближайшие дни сохраняется.

    • «МЮ» идет на 14-м месте в таблице АПЛ с 8 очками в 7 турах.
    • 54-летний тен Хаг возглавляет команду с 2022 года.
    • Его может сменить Руд ван Нистелрой. Также рассматривается кандидатура Томаса Тухеля.

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    Источник: The Guardian

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    08.10.2024 23:47
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