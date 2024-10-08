Руководство «Манчестер Юнайтед» не согласовало отставку тен Хага

Во вторник, 8 октября, состоялась встреча руководителей «Манчестер Юнайтед».

В ней приняли участие совладелец клуба Джим Рэтклифф, исполнительный директор Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс.

Они не согласовало отставку главного тренера Эрика тен Хага. Тем не менее, вероятность его увольнения в ближайшие дни сохраняется.