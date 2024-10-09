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    • Канчельскис: «Для меня не проблема договориться о стажировке у Гвардиолы»

    Канчельскис: «Для меня не проблема договориться о стажировке у Гвардиолы»

    Андрей Канчельскис порассуждал о возможной тренерской стажировке у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

    «Нет ли желания к Гвардиоле приехать? Кстати, не думал об этом, хорошая идея. Почему бы и нет.

    Думаю, Гвардиола не такой закрытый, как тен Хаг. Это тен Хаг вот закрылся ото всех, странные ребята – голландцы.

    Мне было бы интересно к Гвардиоле попасть, посмотреть на тренировочный процесс. Тут и «Манчестер Юнайтед» может проснуться, когда увидит, что в «Сити» приехал.

    Надо просто найти время, назначить конкретную дату, поехать и договориться не проблема. Сейчас есть свои дела, надо найти для начала работу, а стажировка подождет», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 17:13
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1728485983
    ..."Для меня не проблема договориться о стажировке у Гвардиолы", но сначала надо найти, где и за чей счёт опохмелиться...
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    Гор--google
    1728488938
    Да на хер ты там никкому не сдался.Деградирующий балабол.Хуже бабок на лавке у подъезда.Не позорься до конца,заткнись уже.
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