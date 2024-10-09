Канчельскис: «Для меня не проблема договориться о стажировке у Гвардиолы»

Андрей Канчельскис порассуждал о возможной тренерской стажировке у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Нет ли желания к Гвардиоле приехать? Кстати, не думал об этом, хорошая идея. Почему бы и нет.

Думаю, Гвардиола не такой закрытый, как тен Хаг. Это тен Хаг вот закрылся ото всех, странные ребята – голландцы.

Мне было бы интересно к Гвардиоле попасть, посмотреть на тренировочный процесс. Тут и «Манчестер Юнайтед» может проснуться, когда увидит, что в «Сити» приехал.

Надо просто найти время, назначить конкретную дату, поехать и договориться не проблема. Сейчас есть свои дела, надо найти для начала работу, а стажировка подождет», – сказал Канчельскис.