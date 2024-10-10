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    Два клуба хотят зимой выкупить Осимхена

    «Наполи» может продать Виктора Осимхена во время январского трансферного окна.

    • В начале сентября нападающего арендовал «Галатасарай».
    • Он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 4 матчах в Турции.
    • Transfermarkt оценивает нигерийца в 75 млн евро.

    Осимхена хотят выкупить «Галатасарай» и «Челси».

    Туркам такая сделка обойдется в 75 миллионов евро. Это сумма отступных в контракте футболиста.

    Лондонцам придется заплатить 81 миллион евро – отступные + 6 миллионов «Галатасараю» за досрочное расторжение аренды.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1728558517
    Сам Дидье Дрогба посоветовал ему перейти в Галатасарай.
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