Два клуба хотят зимой выкупить Осимхена

«Наполи» может продать Виктора Осимхена во время январского трансферного окна.
- В начале сентября нападающего арендовал «Галатасарай».
- Он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 4 матчах в Турции.
- Transfermarkt оценивает нигерийца в 75 млн евро.
Осимхена хотят выкупить «Галатасарай» и «Челси».
Туркам такая сделка обойдется в 75 миллионов евро. Это сумма отступных в контракте футболиста.
Лондонцам придется заплатить 81 миллион евро – отступные + 6 миллионов «Галатасараю» за досрочное расторжение аренды.