Два клуба хотят зимой выкупить Осимхена

«Наполи» может продать Виктора Осимхена во время январского трансферного окна.

В начале сентября нападающего арендовал «Галатасарай».

Он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 4 матчах в Турции.

Transfermarkt оценивает нигерийца в 75 млн евро.

Осимхена хотят выкупить «Галатасарай» и «Челси».

Туркам такая сделка обойдется в 75 миллионов евро. Это сумма отступных в контракте футболиста.

Лондонцам придется заплатить 81 миллион евро – отступные + 6 миллионов «Галатасараю» за досрочное расторжение аренды.