«Реал» резко изменил трансферные планы на 2025 год из-за травмы Карвахаля

В офисе «Реала» оперативно обсудили дальнейшие шаги после тяжелой травмы защитника Дани Карвахаля.

Карвахаль травмировался накануне в матче 9-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:0). Игрок пропустит минимум 9 месяцев.

Мадридцы решили изменить ближайшие трансферные планы. Теперь клуб намерен осуществить трансфер латераля «Ливерпуля» Трента не летом, а зимой.

Изначально подписать Трента хотели летом как свободного агента, но теперь решили заплатить «Ливерпулю» компенсацию, чтобы заполучить футболиста в январе.