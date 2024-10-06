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    • «Реал» резко изменил трансферные планы на 2025 год из-за травмы Карвахаля

    «Реал» резко изменил трансферные планы на 2025 год из-за травмы Карвахаля

    В офисе «Реала» оперативно обсудили дальнейшие шаги после тяжелой травмы защитника Дани Карвахаля.

    • Карвахаль травмировался накануне в матче 9-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:0). Игрок пропустит минимум 9 месяцев.

    Мадридцы решили изменить ближайшие трансферные планы. Теперь клуб намерен осуществить трансфер латераля «Ливерпуля» Трента не летом, а зимой.

    Изначально подписать Трента хотели летом как свободного агента, но теперь решили заплатить «Ливерпулю» компенсацию, чтобы заполучить футболиста в январе.

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    Источник: Sport.es

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