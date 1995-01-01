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    Sport.es: «Манчестер Сити» предложит за Месси 100 миллионов и трех игроков

    «Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, но не готов платить за него более 100 миллионов евро.

    По информации Sport.es, чтобы убедить каталонцев продать своего капитана, англичане собираются включить в сделку трeх игроков.

    «Сити» намерен предложить услуги защитника Эрика Гарсии, хавбека Бернарду Силвы и форварда Габриэля Жезуса.

    «Барса», в свою очередь, требует за Месси 700 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте, истекающем следующим летом.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +695

      lysenkoff 1 минуту назад

      Бернарду менять на Шмесси, Лол, кто эту статью писал...

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      Рейтинг: +2422

      Питерский князь 21 минуту назад

      Продайте Де Брюйне Зениту и все будет тип топ.
      =)))
      Миллионов за 50.

      0
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      Рейтинг: +5335

      Hektor 84 37 минут назад

      Ну и зря. Зачем такие жертвы если через год он уйдет бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +8391

      ilichkadr 51 минуту назад

      Работорговля, не смотря на её отмену продолжается...

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      Рейтинг: +716

      O-Z 56 минут назад

      Облажается сити если большие деньги отдаст за него. Не стоит он и 100млн.

      0
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      Рейтинг: +95

      semm 1 час назад

      А трёх игроков на запчасти в нагрузку? - что же за Месси и этого мало

      0
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      Рейтинг: +732

      SaveAS 1 час назад

      Творятся чудеса, ему уже 33 года....он и так все свои лучшие годы отдал Барселоне, могли бы пойти на встречу и отпустить, да и Ман.сити предлагает солидную сделку, но конечно Англия не для Месси, его там сломают. Ему нужен чемпионат техничный а не силовой

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      Рейтинг: +1174

      CSKA471 > SaveAS 10 минут назад

      Да это простая схема для фэйр плэй

      0
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      Рейтинг: +178

      Dr.Metal 1 час назад

      Безумные. Да он сезон-два ещё отсилы отыграет, какие 700, какие 100. Его цена миллионов 50

      4
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      Рейтинг: +3848

      "supermax" > Dr.Metal 1 час назад

      вообще не понимаю этих цифр...сказать что оуели - ничего не сказать

      2
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      Рейтинг: +1191

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Зенит улучшил предложение..
      202 миллиона..
      и,как бонус,бесплатного мэра города Барселоны Беглова Аллессандро Ди"Митрио...

      2
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      Рейтинг: +1191

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 2 часа назад

      будете жить ,как Боги..)

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