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  • Sport.es: «Манчестер Сити» предложит за Месси 100 миллионов и трех игроков

Sport.es: «Манчестер Сити» предложит за Месси 100 миллионов и трех игроков

27 августа 2020, 20:20
17

«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, но не готов платить за него более 100 миллионов евро.

По информации Sport.es, чтобы убедить каталонцев продать своего капитана, англичане собираются включить в сделку трeх игроков.

«Сити» намерен предложить услуги защитника Эрика Гарсии, хавбека Бернарду Силвы и форварда Габриэля Жезуса.

«Барса», в свою очередь, требует за Месси 700 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте, истекающем следующим летом.

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Месси Лионель Силва Бернарду Жезус Габриэль Гарсия Эрик
Комментарии (17)
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Алехсбургер.
1598549582
Зенит улучшил предложение.. 202 миллиона.. и,как бонус,бесплатного мэра города Барселоны Беглова Аллессандро Ди"Митрио...
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Dr.Metal
1598551629
Безумные. Да он сезон-два ещё отсилы отыграет, какие 700, какие 100. Его цена миллионов 50
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SaveAS
1598552751
Творятся чудеса, ему уже 33 года....он и так все свои лучшие годы отдал Барселоне, могли бы пойти на встречу и отпустить, да и Ман.сити предлагает солидную сделку, но конечно Англия не для Месси, его там сломают. Ему нужен чемпионат техничный а не силовой
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semm
1598553071
А трёх игроков на запчасти в нагрузку? - что же за Месси и этого мало
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O-Z
1598553477
Облажается сити если большие деньги отдаст за него. Не стоит он и 100млн.
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ilichkadr
1598553766
Работорговля, не смотря на её отмену продолжается...
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Hektor 84
1598554627
Ну и зря. Зачем такие жертвы если через год он уйдет бесплатно.
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lysenkoff
1598556771
Бернарду менять на Шмесси, Лол, кто эту статью писал...
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falanor
1598558222
ребята, читаю ваши комменты и удивляюсь - причом тут что ему 33, а там игрокам 26, 23, и 19. причом тут что он "отыграл лучшие годы в Барсе" а все 3 еще как минимум не достигли пика формы. дело же в маркетинговой составляющей - это Месси ребята. не кто то там, это САМ МЕССИ. ради этой мега-инфо-бомбы они в придачу отдадут еще и Мареза туда же с Де Брюйне, и будут считать это хорошей сделкой. этот трасфер наверное самый бомбовый будет за последние 20 лет это точно. каждый кто хоть что то понимает в футболе хотел бы посмотреть на Месси в другом клубе, в другом чемпионате, с другой эмблемой на груди. такого игрока можно поменять на половину состава МС, потому что все кто там играют супер игроки, но через 50 лет ни одного из них и не вспомнят. Месси это не супер игрок, это великий игрок, легенда. даже если он отыграет 1 сезон в МС, они окупят любые деньги с лихвой - продажа абонементов, футболок, трасляций, реклама. и даже если это не так, просто за то чтоб увидеть Месси в синей футболке МС шейхи отдадут все на свете.
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Boeung777
1598562372
Это менеджмент. Они заработают на нем гораздо больше. Это до небес раскрученный бренд.
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