Sport.es: «Манчестер Сити» предложит за Месси 100 миллионов и трех игроков

Бернарду менять на Шмесси, Лол, кто эту статью писал...
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, но не готов платить за него более 100 миллионов евро.
По информации Sport.es, чтобы убедить каталонцев продать своего капитана, англичане собираются включить в сделку трeх игроков.
«Сити» намерен предложить услуги защитника Эрика Гарсии, хавбека Бернарду Силвы и форварда Габриэля Жезуса.
«Барса», в свою очередь, требует за Месси 700 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте, истекающем следующим летом.