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    Дивеев оценил возможность перехода Месси и Роналду в ЦСКА

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, кого из известных футболистов хотел бы видеть в составе команды.

    – Зделар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?

    – Месси и Роналду.

    – А если из более реальных вариантов?

    – А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моe мнение.

    – Кто самый известный футболист в мире, когда-либо выступавший в ЦСКА?

    – Думаю, Акинфеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (10)
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    1728636725
    Приведите,приведите меня к нему,-я хочу видеть этого человека...
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    evgevg13
    1728638028
    Дивеев оплатит проживание и зарплату этим двоим? Если да, то приглашайте
    Ответить
    FRZZ
    1728639463
    Дивеев долбанулся по всей видимости.
    Ответить
    Питерский князь
    1728639499
    ЦСКВ превращается в дом престарелых.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1728639858
    кто оплачивать будет многомиллионные контракты Месси или Роналду, кони на дотациях сидят от ВЭБ.РФ, непрофильный актив, вернее, пассив...
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    ilich55
    1728641200
    Два идиота обсуждают возможность перехода Месси и Роналду в ЦСКА. На большее ума видимо не хватило...........
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    DMитрий
    1728642559
    Надо этот вопрос протолкнуть в Госдуму. Там любят всякую ху.й.н.ю пообсуждать подолгу и принять ненужные решения, закрепив их столь же бредовыми законами.
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    NewLife
    1728643069
    У нас в палате № 6 есть и Месси и Роналду. Врачи говорят, что если будем хорошо себя вести приведут еще Дивеева.
    Ответить
    DMитрий
    1728643643
    Запомни. Потребление алкоголя, особенно в раннем возрасте, когда формируется личность — не только нежелательно, но и недопустимо. Понял? (Особенности национальной охоты)
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