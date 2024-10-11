Дивеев оценил возможность перехода Месси и Роналду в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, кого из известных футболистов хотел бы видеть в составе команды.
– Зделар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?
– Месси и Роналду.
– А если из более реальных вариантов?
– А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моe мнение.
– Кто самый известный футболист в мире, когда-либо выступавший в ЦСКА?
– Думаю, Акинфеев.
- 39-летний португалец Криштиану Роналду выступает в саудовском «Аль-Насре», а 37-летний Лионель Месси – в «Интер Майами».
- 26 сентября в ЦСКА на правах свободного агента пришел 34-летний боснийский форвард Миралем Пьянич.