Дивеев оценил возможность перехода Месси и Роналду в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, кого из известных футболистов хотел бы видеть в составе команды.

– Зделар сказал, что из известных футболистов хочет видеть в ЦСКА Влаховича и Митровича. А вы кого?

– Месси и Роналду.

– А если из более реальных вариантов?

– А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моe мнение.

– Кто самый известный футболист в мире, когда-либо выступавший в ЦСКА?

– Думаю, Акинфеев.