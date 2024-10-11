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    • Агент Тюкавина прокомментировал отсутствие игрока в сборной России

    Агент Тюкавина прокомментировал отсутствие игрока в сборной России

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о болезни форварда, из-за которой не участвовал в сборе национальной команды России в октябре.

    «Форму он не растеряет. Сейчас Костя разберется с ОРВИ и все будет в порядке. Думаю, для Кости даже лучше, что он немного отдохнет.

    Нет же такого, что он отказался от вызова в сборную. Он приехал в расположение команды, врач сказал, что у него ОРВИ. Костя мог заразить других, поэтому его изолировали от команды. Поэтому он на несколько дней поехал домой лечиться», – сказал Сафонов Metaratings.ru.

    • Сбор национальной команды прошел с 7 по 10 октября. Он завершился досрочно из-за отсутствия соперника у россиян для товарищеского матча.
    • Следующий матч «Динамо» запланирован на 20 октября. В 12-м туре РПЛ команда сыграет в гостях с «Рубином». Начало в 19:00 мск.

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    Источник: Metaratings.ru

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