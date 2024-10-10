Новый дизайн главной страницы «Бомбардира»: что изменилось и для чего?

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Рады сообщить и показать, что теперь мы с вами будем жить в мире футбола с новым дизайном главной страницы сайта. Если вы читаете эту новость, то уже успели посмотреть, как она выглядит. Предвосхищаем вопрос: зачем это все нужно? Объясним:

унификация контента в полной и мобильной версиях. Если раньше на главной странице «мобилки» не было блока с таблицей и статистикой, то теперь – есть;

ключевая причина – скорость загрузки . Планируется, что новый дизайн главной страницы позволит ей загружаться быстрее.

Мы рассчитываем, что долго привыкать не придется. В этих целях изменения произведены не кардинально, а сдержанно. Изменилось только исполнение, а наполнение осталось примерно таким же. Рассмотрим основные элементы.

Блок «Главные новости» слева. Теперь там будет не пять новостей, а десять, чтобы при заходе на главную вы могли видеть большее количество ключевых инфоповодов. При нажатии на зеленую кнопку «Все новости» попадем на страницу со всеми новостями.

Блок «Матчи» изменился чуть значительнее. Во-первых, он теперь по самому центру и вверху. Ведь что главное в футболе – матчи. Теперь для удобства они будут на самом видном месте.

Во-вторых, мы решили сократить высоту – длинных названий турниров (как минимум пока) не будет, вместо них – логотипы соревнований. Вскоре при наведении на логотип турнира можно будет видеть его название. Опции «Вчера», «Сегодня», «Завтра» – на месте. По кнопке «Все матчи» можно попасть в матч-центр.

На новой главной странице есть и абсолютно новый блок «Моя лента». Как им пользоваться? Нужно в каждом из трех подблоков («Клуб», «Сборная», «Турнир») выбрать что-то любимое. Ваш выбор сохранится, и вы в любой момент в блоке «Моя лента» сможете видеть ключевую информацию по выбранным командам, турнирам. Мы будем следить, насколько полезен такой формат для вас.

Посмотрим, что теперь в правой колонке. Вверху – блок с турнирными таблицами. Выбирайте предпочитаемый турнир в выпадающем списке, и именно он по умолчанию будет находиться у вас в этом месте. Посмотреть в любой момент какой-то другой турнир, конечно, тоже можно.

Ниже – традиционный блок со статистикой турниров.

Под таблицей снова новостной блок, но необычный. Тот, который, по сути, создаете вы обсуждениями в комментариях. Сюда будут попадать только самые комментируемые новости за последние три дня, чтобы каждый мог зайти, ознакомиться с дискуссиями и поделиться мнением на разные темы.

Аналогичная структура, как у главной страницы, теперь будет и внутри разделов. Посмотрите, например, как он выглядит у РПЛ.

Вкратце мы показали и проговорили основные улучшения. Однако это не главная цель поста. Главное – чтобы вы оценили нововведение и поделились мнением в комментариях. Предлагаем вам попользоваться новыми страницами и затем написать, все ли удобно, что нужно еще подправить и т.д. Ждем ваших комментариев.

Следите за следующими обновлениями:)

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