Роналду снизил цену на свой дом в Англии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не может продать британскую недвижимость.
В связи с этим 39-летний футболист снизил цену на свой дом, расположенный недалеко от Манчестера.
В начале 2023 года португалец оценивал особняк в 5,5 миллиона фунтов, теперь его стоимость – 5 миллионов.
- Роналду жил в этом доме после возвращения в «МЮ» в 2021 году.
- В нем есть 7 спален, 6 ванных комнат, бассейн, большой кинозал, теннисные корты.
- На примыкающем земельном участке также расположены гостевой домик с двумя спальнями.