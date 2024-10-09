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    Роналду снизил цену на свой дом в Англии

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не может продать британскую недвижимость.

    В связи с этим 39-летний футболист снизил цену на свой дом, расположенный недалеко от Манчестера.

    В начале 2023 года португалец оценивал особняк в 5,5 миллиона фунтов, теперь его стоимость – 5 миллионов.

    • Роналду жил в этом доме после возвращения в «МЮ» в 2021 году.
    • В нем есть 7 спален, 6 ванных комнат, бассейн, большой кинозал, теннисные корты.
    • На примыкающем земельном участке также расположены гостевой домик с двумя спальнями.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии (4)
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    acor94
    1728475038
    Для чего нужен такой большой дом?
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    Sergey-Martinov-yandex
    1728479309
    В ипотеку не продаст?
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