Роналду снизил цену на свой дом в Англии

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не может продать британскую недвижимость.

В связи с этим 39-летний футболист снизил цену на свой дом, расположенный недалеко от Манчестера.

В начале 2023 года португалец оценивал особняк в 5,5 миллиона фунтов, теперь его стоимость – 5 миллионов.