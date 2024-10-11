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    РПЛ назвала автора лучшего гола сентября

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам сентября.

    Он был номинирован за свой второй гол в дерби против «Спартака» (2:2) в 9-м туре. Этот мяч был забит в добавленное время и принeс «Динамо» ничью, причeм в тот момент бело-голубые находились в меньшинстве.

    • Вместе с Тюкавиным на приз претендовали Иван Олейников («Крылья Советов»), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Манфред Угальде («Спартак»), Муми Нгамалe («Динамо»), Хуан Боселли («Пари НН»), Иван Башич («Оренбург») и Дмитрий Воробьeв («Локомотив»).
    • Награду нападающему «Динамо» принесли победы в двух голосованиях – среди экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», в обоих он получил по два голоса. У болельщиков лучшим стал Воробьeв.

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    Источник: телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»

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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1728638783
    Вот ведь как:Личных достижений у игроков команды в последний период дохрена,а претензии на командное лидерство начисто утрачены.
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    FRZZ
    1728639558
    Чем этот гол лучше??? Были голы красивее...
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    ScarlettOgusania
    1728640089
    случайный гол запихнул Тюка, в чем его "красота" болелам непонятно, такие голы забивают в каждом матче пачками, хрень какая-то, а не гол...((
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    MazaiNN
    1728641494
    Красивый гол забил игрок Динамо недавно. Даса кажется. С лету. Могу ошибаться за автора. А этот гол судя по раскладу матча самый ,,полезный,,
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