РПЛ назвала автора лучшего гола сентября

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам сентября.

Он был номинирован за свой второй гол в дерби против «Спартака» (2:2) в 9-м туре. Этот мяч был забит в добавленное время и принeс «Динамо» ничью, причeм в тот момент бело-голубые находились в меньшинстве.