РПЛ назвала автора лучшего гола сентября

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды за лучший гол месяца в РПЛ по итогам сентября.
Он был номинирован за свой второй гол в дерби против «Спартака» (2:2) в 9-м туре. Этот мяч был забит в добавленное время и принeс «Динамо» ничью, причeм в тот момент бело-голубые находились в меньшинстве.
- Вместе с Тюкавиным на приз претендовали Иван Олейников («Крылья Советов»), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Манфред Угальде («Спартак»), Муми Нгамалe («Динамо»), Хуан Боселли («Пари НН»), Иван Башич («Оренбург») и Дмитрий Воробьeв («Локомотив»).
- Награду нападающему «Динамо» принесли победы в двух голосованиях – среди экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», в обоих он получил по два голоса. У болельщиков лучшим стал Воробьeв.