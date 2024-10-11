Корнеев – о слезах Осинькина: «Мы увидели тренера, который растерян»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может потерять поддержку футболистов самарской команды.

«Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется. Я надеюсь, что это не так. Может быть, в «Крыльях Советов» другая ситуация, другие отношения.

Но я не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации. Бывают слезы от эмоций и позитива. Но мы увидели тренера, который растерян», – сказал Корнеев.