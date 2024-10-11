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    • Корнеев – о слезах Осинькина: «Мы увидели тренера, который растерян»

    Корнеев – о слезах Осинькина: «Мы увидели тренера, который растерян»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может потерять поддержку футболистов самарской команды.

    «Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется. Я надеюсь, что это не так. Может быть, в «Крыльях Советов» другая ситуация, другие отношения.

    Но я не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации. Бывают слезы от эмоций и позитива. Но мы увидели тренера, который растерян», – сказал Корнеев.

    • Осинькин обратился к футболистам «Крыльев Советов» с эмоциональной речью после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) и не сдержал слез во время общения с игроками на поле.
    • В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с Осинькиным, руководством и капитаном «Крыльев Советов» Александром Солдатенковым и по ее итогам написал в своем телеграм‑канале, что уход главного тренера до конца сезона исключен.
    • После 11 туров РПЛ «Крылья Советов» идут на 10‑м месте с 11 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728632203
    Он не потеряет поддержку игроком.Но они все вместе могут потерять РПЛ.Или просто надолго устроятся на ПМЖ в подвале таблицы.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1728632977
    Это были слёзы сожаления из-за возможного ухода, а не слёзы растерянности. И если бы он не владел ситуацией, то вряд-ли бы получил поддержку от руководства области и игроков.
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