Корнеев – о слезах Осинькина: «Мы увидели тренера, который растерян»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может потерять поддержку футболистов самарской команды.
«Как бывший игрок я утверждаю: если я вижу своего тренера плачущим, не владеющим ситуацией, у меня отношение к нему меняется. Я надеюсь, что это не так. Может быть, в «Крыльях Советов» другая ситуация, другие отношения.
Но я не могу представить Гвардиолу или Клоппа в такой ситуации. Бывают слезы от эмоций и позитива. Но мы увидели тренера, который растерян», – сказал Корнеев.
- Осинькин обратился к футболистам «Крыльев Советов» с эмоциональной речью после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) и не сдержал слез во время общения с игроками на поле.
- В среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с Осинькиным, руководством и капитаном «Крыльев Советов» Александром Солдатенковым и по ее итогам написал в своем телеграм‑канале, что уход главного тренера до конца сезона исключен.
- После 11 туров РПЛ «Крылья Советов» идут на 10‑м месте с 11 очками.