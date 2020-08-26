Николич: «В матче с «Ахматом» мы играли высокомерно; не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:3). Гости заканчивали встречу вдевятером.

«Первый тайм мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Всe в итоге было в руках у соперника. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки.

Я недоволен результатом. У нас был серьeзный матч, в команде есть проблемы — травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к «Зениту», – сказал тренер.