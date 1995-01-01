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    Николич: «В матче с «Ахматом» мы играли высокомерно; не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:3). Гости заканчивали встречу вдевятером.

    «Первый тайм мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Всe в итоге было в руках у соперника. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки.

    Я недоволен результатом. У нас был серьeзный матч, в команде есть проблемы — травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к «Зениту», – сказал тренер.

    • «Локомотив» терпит второе поражение подряд.
    • В таблице команда идет пятой.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2449

      absent32 36 минут назад

      проиграли, заслужили!!! но... Ахмат команда анти-фейр-плей!!! я не в защиту Локо, а упрекаю грознинцев. Отвратительная игра в плане уважения к сопернику, спортивного поведения, этики. я бы сказал во втором тайме играло быдло!!! и гнобите кто хотите, а кто игру видел тот меня поймет. и судья, это вообще отдельная тема и теперь в отношении Локо. но повторюсь, *************** заслуженно!!! Кикнадзе вали с Черкизово!!!

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      Рейтинг: +2449

      absent32 45 минут назад

      а Ахмат играет не человеками! у них нет проблем))) смешно и грустно одновременно. Ахмат играет, а Локо сидит. Ахмат - это пресинг везде, носятся, и за себя и за пацана удаленного. А Локо пассив. И Локо играет в ЛЧ, и ни одного реального усиления. Камано вообще красавец, аля Неймар))) Лисакович, он явно не под ЛЧ, но единственное пока что толковое усиление!!! надеюсь как Хвичу не просрут!!!

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      Рейтинг: +855

      vmonomah17 1 час назад

      ВЕРНИТЕ ПАЛЫЧА!!!!!!

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      Рейтинг: +17

      В натуре кипяток 1 час назад

      Думаю что.... после таких слов у него под ногами в луже огромный пузырьки лопались от смеха..!

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      Рейтинг: +2053

      Genz 1 час назад

      Без миранчука Лёши такая игра будет всегда.
      Если заберёт Аталанта то будет в таблице Локомотив там,где был в прошлом сезоне Ахмат

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      Рейтинг: +1460

      srg38 1 час назад

      и как на зло следующая игра с Зенитом с"ка

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