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  • Николич: «В матче с «Ахматом» мы играли высокомерно; не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя»

Николич: «В матче с «Ахматом» мы играли высокомерно; не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя»

26 августа 2020, 20:56
11

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча пятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:3). Гости заканчивали встречу вдевятером.

«Первый тайм мы играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Всe в итоге было в руках у соперника. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого мы сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки.

Я недоволен результатом. У нас был серьeзный матч, в команде есть проблемы — травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к «Зениту», – сказал тренер.

  • «Локомотив» терпит второе поражение подряд.
  • В таблице команда идет пятой.
  • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Николич Марко
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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srg38
1598465049
и как на зло следующая игра с Зенитом с"ка
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В натуре кипяток
1598465527
Думаю что.... после таких слов у него под ногами в луже огромный пузырьки лопались от смеха..!
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vmonomah17
1598467709
ВЕРНИТЕ ПАЛЫЧА!!!!!!
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absent32
1598469132
а Ахмат играет не человеками! у них нет проблем))) смешно и грустно одновременно. Ахмат играет, а Локо сидит. Ахмат - это пресинг везде, носятся, и за себя и за пацана удаленного. А Локо пассив. И Локо играет в ЛЧ, и ни одного реального усиления. Камано вообще красавец, аля Неймар))) Лисакович, он явно не под ЛЧ, но единственное пока что толковое усиление!!! надеюсь как Хвичу не просрут!!!
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absent32
1598469651
проиграли, заслужили!!! но... Ахмат команда анти-фейр-плей!!! я не в защиту Локо, а упрекаю грознинцев. Отвратительная игра в плане уважения к сопернику, спортивного поведения, этики. я бы сказал во втором тайме играло быдло!!! и гнобите кто хотите, а кто игру видел тот меня поймет. и судья, это вообще отдельная тема и теперь в отношении Локо. но повторюсь, *************** заслуженно!!! Кикнадзе вали с Черкизово!!!
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LOKOfanatik19
1598471956
Давай досвидания Лысый жулик.
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balam
1598501377
аналитик!а вася че молчит?
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Sviro
1598504764
У высокомерного каканадзе ... Что ждать? Ещё раз повторюсь: человек, который согласился прийти в команду за несколько туров до финиша и получить награду, которой не заслужил, как минимум подлец.
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