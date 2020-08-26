Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «Если Месси уйдет меньше чем за 700 миллионов, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из клуба.
«Я за то, чтобы Месси ушел бесплатно в следующем году, нежели сейчас дешевле чем 700 миллионов евро.
Здесь клуб в праве решать, но не игрок. Я обожаю Месси, но «Барселону» я люблю больше. Если кто-то намерен купить его – пожалуйста, но платите отступные.
Если бы я был президентом, я бы не уступил ни одного евро. При всем понимании сложности ситуации. Если Месси уйдет меньше чем за сумму отступных, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии».
Я предпочел бы, чтобы он ушел следующим летом свободным агентом, чем сейчас даже за 699 миллионов. Нельзя уступать ни евро», – сказал Гаспар.
- Гаспар был президентом «Барселоны» с 2000 по 2003-й.
- Месси попал в каталонский клуб в 2000 году и теперь намерен его покинуть.
- Клуб созвал экстренное совещание по вопросу ухода футболиста и уговаривает его остаться.
Источник: Marca