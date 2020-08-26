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  • Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «Если Месси уйдет меньше чем за 700 миллионов, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии»

Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «Если Месси уйдет меньше чем за 700 миллионов, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии»

26 августа 2020, 08:52
20

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из клуба.

«Я за то, чтобы Месси ушел бесплатно в следующем году, нежели сейчас дешевле чем 700 миллионов евро.

Здесь клуб в праве решать, но не игрок. Я обожаю Месси, но «Барселону» я люблю больше. Если кто-то намерен купить его – пожалуйста, но платите отступные.

Если бы я был президентом, я бы не уступил ни одного евро. При всем понимании сложности ситуации. Если Месси уйдет меньше чем за сумму отступных, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии».

Я предпочел бы, чтобы он ушел следующим летом свободным агентом, чем сейчас даже за 699 миллионов. Нельзя уступать ни евро», – сказал Гаспар.

  • Гаспар был президентом «Барселоны» с 2000 по 2003-й.
  • Месси попал в каталонский клуб в 2000 году и теперь намерен его покинуть.
  • Клуб созвал экстренное совещание по вопросу ухода футболиста и уговаривает его остаться.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Бавария
Комментарии (20)
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СвинкаСправедливости
1598421494
Надеюсь, никто не будет покупать игроков за 700 лямов. Вообще никаких.
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panmon
1598422217
Если есть пункт в котракте который позволяет в одностроннем порядке разорвать контракт в межсезонье (сейчас), то тому кто позвал Кумана нужно уйти из клуба прямо сейчас. В целом же сейчас Месси врядли нужен Барсе как основной игрок
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Dizayner
1598422237
бред несете, товарищ президент
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АртурZaСМ
1598423478
Вот выс.ер так вы.сер, что за бред? продав условно говоря за 150-180 лямов + при этом сохранив 70-80 лямов ЗП за год куда лучше чем отдать в конце года бесплатно. За год Месси явно не принесёт Барсе пользу в 250 лямов...
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Psih86
1598424046
Месси возможно лучший игрок за всю историю футбола, но 700 лямов, че совсем с дуба рухнули. Он не молод и 90% его карьеры уже позади, за 100 может ещё кто-то и купит, но дороже это уже бред...
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Cules2013
1598425023
Популистский бред от товарища Гаспара. 1. Отдать Месси бесплатно, когда можно продать - идиотизм. Особенно в свете финансовых проблем у клуба и жёсткой нехватки денег на трансферы. 2. Никто его за 700 не купит. Даже за 200. Красная цена 120-140 млн. 3. Ну и как вы собираетесь заставить Месси остаться на год, если он твёрдо решил уйти? Заставите насильно? Не смешите. Это не прокатывает даже с игроками намного ниже статусом. В конце концов Лео может просто выплатить штраф за разрыв контракта и помахать ручкой. У него денег на это хватит.
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Spartak Piter
1598429599
В Испании легализованы наркотики или он втихаря штыриться?
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"supermax"
1598430776
700 млн за 33-х летнего игрока даже уровня месси...совсем ахуаел
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Ивантеевец
1598432603
Месси через год будет 34, для напа очень солидно и то если без травм обойдется. Никто за 33-летнего игрока 700 платить не станет. Он сейчас и 150 не стоит.
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Romantic2010
1598439011
И тут Медведев призадумался... Мы же спонсоры лиги чемпионов, с финансовым фейр плей уладим вопрос. А месси и так всегда мечтал играть на Газпромарене. Берем вРассрочку на 7 лет. Каждый год будем по сто лямов выплачивать от каждого чемпионства. Сделаем кучу бобла на майках и футболках месси,устроим автограф сессию...Может еще и раньше покроем затраты)))
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