Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «Если Месси уйдет меньше чем за 700 миллионов, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из клуба.

«Я за то, чтобы Месси ушел бесплатно в следующем году, нежели сейчас дешевле чем 700 миллионов евро.

Здесь клуб в праве решать, но не игрок. Я обожаю Месси, но «Барселону» я люблю больше. Если кто-то намерен купить его – пожалуйста, но платите отступные.

Если бы я был президентом, я бы не уступил ни одного евро. При всем понимании сложности ситуации. Если Месси уйдет меньше чем за сумму отступных, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии».

Я предпочел бы, чтобы он ушел следующим летом свободным агентом, чем сейчас даже за 699 миллионов. Нельзя уступать ни евро», – сказал Гаспар.