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    Экс-президент «Барселоны» Гаспар: «Если Месси уйдет меньше чем за 700 миллионов, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии»

    Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из клуба.

    «Я за то, чтобы Месси ушел бесплатно в следующем году, нежели сейчас дешевле чем 700 миллионов евро.

    Здесь клуб в праве решать, но не игрок. Я обожаю Месси, но «Барселону» я люблю больше. Если кто-то намерен купить его – пожалуйста, но платите отступные.

    Если бы я был президентом, я бы не уступил ни одного евро. При всем понимании сложности ситуации. Если Месси уйдет меньше чем за сумму отступных, это будет еще большим унижением, чем 2:8 от «Баварии».

    Я предпочел бы, чтобы он ушел следующим летом свободным агентом, чем сейчас даже за 699 миллионов. Нельзя уступать ни евро», – сказал Гаспар.

    • Гаспар был президентом «Барселоны» с 2000 по 2003-й.
    • Месси попал в каталонский клуб в 2000 году и теперь намерен его покинуть.
    • Клуб созвал экстренное совещание по вопросу ухода футболиста и уговаривает его остаться.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1308

      Spartak Piter 11 минут назад

      В Испании легализованы наркотики или он втихаря штыриться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1028

      Александр52 22 минуты назад

      Барсу интересуют только доходы и не более. Руки прочь от Месси !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10433

      Cules2013 1 час назад

      Популистский бред от товарища Гаспара.
      1. Отдать Месси бесплатно, когда можно продать - идиотизм. Особенно в свете финансовых проблем у клуба и жёсткой нехватки денег на трансферы.
      2. Никто его за 700 не купит. Даже за 200. Красная цена 120-140 млн.
      3. Ну и как вы собираетесь заставить Месси остаться на год, если он твёрдо решил уйти? Заставите насильно? Не смешите. Это не прокатывает даже с игроками намного ниже статусом. В конце концов Лео может просто выплатить штраф за разрыв контракта и помахать ручкой. У него денег на это хватит.

      4
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      ...
      Рейтинг: +699

      Дима Цэ > Cules2013 1 час назад

      за 200-250 Сити возьмет, думаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6210

      alp 1 час назад

      мир сошел с ума....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +918

      Psih86 1 час назад

      Месси возможно лучший игрок за всю историю футбола, но 700 лямов, че совсем с дуба рухнули. Он не молод и 90% его карьеры уже позади, за 100 может ещё кто-то и купит, но дороже это уже бред...

      4
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      Рейтинг: +6310

      Борат 1 час назад

      Вызывайте санитаров !
      Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2894

      АртурZaСМ 1 час назад

      Вот выс.ер так вы.сер, что за бред? продав условно говоря за 150-180 лямов + при этом сохранив 70-80 лямов ЗП за год куда лучше чем отдать в конце года бесплатно. За год Месси явно не принесёт Барсе пользу в 250 лямов...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      Dizayner 2 часа назад

      бред несете, товарищ президент

      5
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      Рейтинг: +326

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Странный товарищщ. Унижением для Барселоны будет как раз бесплатный уход Месси, не заработать на таком игроке еще ухитриться надо. Команда требует обновления, нужны средства, а тут еще Ливеру за Коутиньо 5 лямов за победу в Лиге Чемпионов надо отвалить. Вот это унижение, гггг

      3
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      Рейтинг: +2449

      panmon 2 часа назад

      Если есть пункт в котракте который позволяет в одностроннем порядке разорвать контракт в межсезонье (сейчас), то тому кто позвал Кумана нужно уйти из клуба прямо сейчас.
      В целом же сейчас Месси врядли нужен Барсе как основной игрок

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