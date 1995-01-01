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    На матч Суперкубка УЕФА допустят 30% зрителей

    Исполнительный комитет УЕФА постановил, что матч Суперкубка УЕФА в Будапеште пройдет при ограниченном количестве зрителей.

    Трибуны будут заполнены не более, чем на 30%.

    «Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах. Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством Венгрии, чтобы гарантировать меры, необходимые для обеспечения безопасности здоровья болельщиков и участников матча. Мы не будем рисковать здоровьем людей», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    • Матч Суперкубка между «Баварией» и «Севильей» состоится 24 сентября.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10425

      Cules2013 1 час назад

      Это хорошо. Непонятно, почему анимация на трибунах доступна для Ла Лиги, а для еврокубков - нет. Пустой стадион, даже с искусственным интершумом - это фигня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6298

      Борат 2 часа назад

      бедную севилью порвут на лоскуты !
      а стыдно будет за пищевик вонючий !
      гыгы

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