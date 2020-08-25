На матч Суперкубка УЕФА допустят 30% зрителей

Исполнительный комитет УЕФА постановил, что матч Суперкубка УЕФА в Будапеште пройдет при ограниченном количестве зрителей.

Трибуны будут заполнены не более, чем на 30%.

«Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах. Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством Венгрии, чтобы гарантировать меры, необходимые для обеспечения безопасности здоровья болельщиков и участников матча. Мы не будем рисковать здоровьем людей», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.