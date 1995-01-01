Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Журналист Романо: «Защитник «Лилля» Габриэль на следующей неделе подпишет контракт с «Арсеналом»

    Центральный защитник «Лилля» Габриэль переходит в «Арсенал». Завтра, 24 августа, игрок вылетит в Лондон.

    «Габриэль – в «Арсенале», поехали! Соглашение только что достигнуто. Он вылетит в Лондон в понедельник, где подпишет контракт до 2025 года. «Лилль» с учетом бонусов получит 30 миллионов евро. Сделка наконец-то завершена», – написал Фабрицио Романо.

    • В прошлом сезоне Лиги 1 Габриэль отметился одним голом в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
    • Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78599
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru