Журналист Романо: «Защитник «Лилля» Габриэль на следующей неделе подпишет контракт с «Арсеналом»

Центральный защитник «Лилля» Габриэль переходит в «Арсенал». Завтра, 24 августа, игрок вылетит в Лондон.
«Габриэль – в «Арсенале», поехали! Соглашение только что достигнуто. Он вылетит в Лондон в понедельник, где подпишет контракт до 2025 года. «Лилль» с учетом бонусов получит 30 миллионов евро. Сделка наконец-то завершена», – написал Фабрицио Романо.
- В прошлом сезоне Лиги 1 Габриэль отметился одним голом в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.