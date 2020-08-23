Журналист Романо: «Защитник «Лилля» Габриэль на следующей неделе подпишет контракт с «Арсеналом»

Центральный защитник «Лилля» Габриэль переходит в «Арсенал». Завтра, 24 августа, игрок вылетит в Лондон.

«Габриэль – в «Арсенале», поехали! Соглашение только что достигнуто. Он вылетит в Лондон в понедельник, где подпишет контракт до 2025 года. «Лилль» с учетом бонусов получит 30 миллионов евро. Сделка наконец-то завершена», – написал Фабрицио Романо.