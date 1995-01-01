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    РПЛ. «Ахмат» в гостях одержал волевую победу над «Химками»

    В матче четвертого тура РПЛ «Ахмат» на выезде переиграл «Химки» со счетом 2:1.

    Хозяева поля вышли вперед усилиями Егора Данилкина. Затем у команды из Подмосковья была возможность удвоить преимущество, но Артем Полярус не реализовал пенальти. Зато форвард грозненцев Владимир Ильин при исполнении 11-метрового был успешен, а всего через минуту победный гол в свой актив записал Артем Тимофеев.

    «Химки» завершали игру вдевятером после удалений Брайана Идову и Кирилла Боженова.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Химки – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Данилкин, 21; 1:1 – Ильин (с пенальти), 73; 1:2 – Тимофеев, 74.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян (Алиев, 74), Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате (Липовой, 76).

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Кадыров, 86), Роши (Ненахов, 55), Исмаэл Силва (Мелкадзе, 65), Харин (Бериша, 46), Понсе (Иванов, 46).

    Предупреждения: Боженов, 16; Полярус, 39; Идову, 72; Трошечкин, 88 – Исмаэл, 3; Понсе, 36; Бериша, 77; Семенов, 81; Кадыров, 90.

    Удаления: Идову, 77; Боженов, 90+4 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +138

      Отчим_Бората 28 минут назад

      .... БОРЬКА С ДЕТСТВА ЗА АХМАТ!!

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      Рейтинг: +10038

      derrik2000 32 минуты назад

      Сравниваю Химки Юрана и Химки Гунько.
      Сравнение явно не в пользу последнего.
      Команда совершенно не имеет характера и игровой дисциплины.
      Привет руководству Химок от Юрана! )))))))))

      P.S. Мелкадзе вышел в составе Ахмата на 15 минут, и даже на это короткое время умудрился стать "пятым колесом в телеге" своей команды.

      0
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      Рейтинг: +7489

      alarm 35 минут назад

      наглядное пособие, как превратить 3 очка в 0.
      позор фарму спартака!

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      Рейтинг: +138

      Отчим_Бората > alarm 29 минут назад

      .... Зятек, не кричи... Побереги гланды... Ну ты понимаешь, да?!

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