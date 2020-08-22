РПЛ. «Ахмат» в гостях одержал волевую победу над «Химками»

В матче четвертого тура РПЛ «Ахмат» на выезде переиграл «Химки» со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед усилиями Егора Данилкина. Затем у команды из Подмосковья была возможность удвоить преимущество, но Артем Полярус не реализовал пенальти. Зато форвард грозненцев Владимир Ильин при исполнении 11-метрового был успешен, а всего через минуту победный гол в свой актив записал Артем Тимофеев.

«Химки» завершали игру вдевятером после удалений Брайана Идову и Кирилла Боженова.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Химки – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Данилкин, 21; 1:1 – Ильин (с пенальти), 73; 1:2 – Тимофеев, 74.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян (Алиев, 74), Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Конате (Липовой, 76).

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Кадыров, 86), Роши (Ненахов, 55), Исмаэл Силва (Мелкадзе, 65), Харин (Бериша, 46), Понсе (Иванов, 46).

Предупреждения: Боженов, 16; Полярус, 39; Идову, 72; Трошечкин, 88 – Исмаэл, 3; Понсе, 36; Бериша, 77; Семенов, 81; Кадыров, 90.

Удаления: Идову, 77; Боженов, 90+4 – нет.

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