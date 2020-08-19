Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами

Судейский комитет РФС проведет для клубов РПЛ серию лекций.

Целью лекций будет разъяснение последних изменений правил игры в футбол, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов из матчей чемпионата России и других европейских чемпионатов и соревнований.

Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR.

В пресс-релизе РФС уточняет, что лекции могут пройти и на клубных базах, и в онлайн-формате. Точная дата начала курса лекций не уточняется.

Подобное решение в судейском комитете РФС приняли в связи с недавними судейскими скандалами, в частности, после матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи», после которого арбитр Василий Казарцев был отстранен от работы на неопределенный срок.