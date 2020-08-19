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Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами

19 августа 2020, 12:37
4

Судейский комитет РФС проведет для клубов РПЛ серию лекций.

Целью лекций будет разъяснение последних изменений правил игры в футбол, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов из матчей чемпионата России и других европейских чемпионатов и соревнований.

Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR.

В пресс-релизе РФС уточняет, что лекции могут пройти и на клубных базах, и в онлайн-формате. Точная дата начала курса лекций не уточняется.

Подобное решение в судейском комитете РФС приняли в связи с недавними судейскими скандалами, в частности, после матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи», после которого арбитр Василий Казарцев был отстранен от работы на неопределенный срок.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (4)
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Сильвербой
1597831345
Дол...***!!! Почему у нас в руководстве столько дол...****??? Когда уже эта страна, перестанет быть посмешищем! Три тура прошло нового чемпионата, и, о Боже, они решили рассказать как надо играть в футбол!? Родили все-таки, в тяжких муках!!!
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vikrub
1597832225
Да не надо семинаров. Это Кашшаи делает видимость работы. Ещё раз повторяю. На послематчевую конференцию вместе с главными тренерами команд надо приглашать и главного судью матча вместе с ВАР-судьёй. И пусть отвечают на вопросы журналистов сразу же. Вот это и будет ответственность и за дела на поле, и за слова в аудитории.
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