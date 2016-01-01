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    Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами

    Судейский комитет РФС проведет для клубов РПЛ серию лекций.

    Целью лекций будет разъяснение последних изменений правил игры в футбол, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов из матчей чемпионата России и других европейских чемпионатов и соревнований.

    Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR.

    В пресс-релизе РФС уточняет, что лекции могут пройти и на клубных базах, и в онлайн-формате. Точная дата начала курса лекций не уточняется.

    Подобное решение в судейском комитете РФС приняли в связи с недавними судейскими скандалами, в частности, после матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи», после которого арбитр Василий Казарцев был отстранен от работы на неопределенный срок.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +223

      vikrub 1 час назад

      Да не надо семинаров. Это Кашшаи делает видимость работы. Ещё раз повторяю. На послематчевую конференцию вместе с главными тренерами команд надо приглашать и главного судью матча вместе с ВАР-судьёй. И пусть отвечают на вопросы журналистов сразу же. Вот это и будет ответственность и за дела на поле, и за слова в аудитории.

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      Рейтинг: +1321

      PAREVG. > vikrub 1 час назад

      А еще, нужно чтобы ВСЕ, именно ВСЕ. слышали переговоры судей, и ВАР судей между собой.

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      Рейтинг: +3672

      Томик > PAREVG. 52 минуты назад

      И обязательно чтобы при принятии решения судья формулировал, используя специальные профессиональны термины, за что он назначил или не назначил(отменил) штрафной(пенальти). А не через неделю они собрались, три часа обсуждали и приняли решение, что пенальти не было в ворота "Локомотива", а Вернблум не хотел локтем в лицо нападающему зарядить. Не можешь сформулировать - смотри VAR ещё. Не сможешь и после этого - не надо судить с таким уровнем подготовки. И просмотр по требованию. Жёстко прописать при этом что должны в такой ситуации делать судьи и что должны показывать на экране болельщикам. То, что показывают сейчас - неприемлемо. Ненормально, что какой-то там регламент не позволяет докопаться до истины и принять верное решение.

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      Рейтинг: +6292

      Сильвербой 1 час назад

      Дол...***!!! Почему у нас в руководстве столько дол...****??? Когда уже эта страна, перестанет быть посмешищем! Три тура прошло нового чемпионата, и, о Боже, они решили рассказать как надо играть в футбол!? Родили все-таки, в тяжких муках!!!

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