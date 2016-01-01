Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами

Да не надо семинаров. Это Кашшаи делает видимость работы. Ещё раз повторяю. На послематчевую конференцию вместе с главными тренерами команд надо приглашать и главного судью матча вместе с ВАР-судьёй. И пусть отвечают на вопросы журналистов сразу же. Вот это и будет ответственность и за дела на поле, и за слова в аудитории.
Судейский комитет РФС проведет для клубов РПЛ серию лекций.
Целью лекций будет разъяснение последних изменений правил игры в футбол, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов из матчей чемпионата России и других европейских чемпионатов и соревнований.
Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе VAR.
В пресс-релизе РФС уточняет, что лекции могут пройти и на клубных базах, и в онлайн-формате. Точная дата начала курса лекций не уточняется.
Подобное решение в судейском комитете РФС приняли в связи с недавними судейскими скандалами, в частности, после матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи», после которого арбитр Василий Казарцев был отстранен от работы на неопределенный срок.