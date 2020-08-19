Тухель – о реализации Неймара: «Что я могу ему сказать? Я за карьеру забил гола два»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о слабой реализации моментов Неймара.

«Что я могу сказать Неймару о голах? Я за карьеру забил, может, гола два. Я ничего не могу ему сказать об этом рассказать, а, например, Мбаппе может.

На тренировках Неймар забивает много мячей. Скоро вернутся голы и в матчах. Он невероятно одаренный футболист с правильным менталитетом чемпиона.

Он один из лучших футболистов мира и хочет тащить команду вперед вместе с Мбаппе.

Это для меня важнее всего. Если Неймар забьет в финале, я буду очень рад», – заявил Тухель.