Тухель – о реализации Неймара: «Что я могу ему сказать? Я за карьеру забил гола два»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о слабой реализации моментов Неймара.
«Что я могу сказать Неймару о голах? Я за карьеру забил, может, гола два. Я ничего не могу ему сказать об этом рассказать, а, например, Мбаппе может.
На тренировках Неймар забивает много мячей. Скоро вернутся голы и в матчах. Он невероятно одаренный футболист с правильным менталитетом чемпиона.
Он один из лучших футболистов мира и хочет тащить команду вперед вместе с Мбаппе.
Это для меня важнее всего. Если Неймар забьет в финале, я буду очень рад», – заявил Тухель.
- «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов.
- Решающий матч состоится 23 августа.
Источник: Goal