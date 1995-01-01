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    Тухель – о реализации Неймара: «Что я могу ему сказать? Я за карьеру забил гола два»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о слабой реализации моментов Неймара.

    «Что я могу сказать Неймару о голах? Я за карьеру забил, может, гола два. Я ничего не могу ему сказать об этом рассказать, а, например, Мбаппе может.

    На тренировках Неймар забивает много мячей. Скоро вернутся голы и в матчах. Он невероятно одаренный футболист с правильным менталитетом чемпиона.

    Он один из лучших футболистов мира и хочет тащить команду вперед вместе с Мбаппе.

    Это для меня важнее всего. Если Неймар забьет в финале, я буду очень рад», – заявил Тухель.

    • «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги чемпионов.
    • Решающий матч состоится 23 августа.

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    Источник: Goal

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