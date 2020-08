Мане – игрок года в Англии по версии PFA

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане победил в голосовании на звании лучшего игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

Также на награду претендовали Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль») и Джейми Варди («Лестер»).

Huge congratulations to Sadio Mané!Winner of the PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Year #LFC @LFC #PFAFansAward pic.twitter.com/8KUhbh1tn4