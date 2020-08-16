Газизов – о календаре нового сезона: «Так и надо играть»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о плотном календаре РПЛ начал сезона.

— Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо.

— Если в дальнейшем добавятся еще два клуба в Премьер-лигу, это пойдет на пользу?

— Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально.