Газизов – о календаре нового сезона: «Так и надо играть»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о плотном календаре РПЛ начал сезона.
— Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо.
— Если в дальнейшем добавятся еще два клуба в Премьер-лигу, это пойдет на пользу?
— Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально.
- Прошлый сезон РПЛ закончился 22 июля, новый начался 8 августа.
- Матчи начала этого сезона проходят каждые три-четыре дня.
Источник: «РБ-Спорт»