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Газизов – о календаре нового сезона: «Так и надо играть»

16 августа 2020, 18:19
37

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о плотном календаре РПЛ начал сезона.

— Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо.

— Если в дальнейшем добавятся еще два клуба в Премьер-лигу, это пойдет на пользу?

— Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально.

  • Прошлый сезон РПЛ закончился 22 июля, новый начался 8 августа.
  • Матчи начала этого сезона проходят каждые три-четыре дня.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (37)
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vsespartak01
1597601875
все чушки и гаврюшки здесь!литейноалармоборатные фас!!второй на сцену или как там у тебя?голубые мальчики ждут!!гы гы гы!!
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житель СПб
1597602004
Ну если без троллизма и объективно - Спартак первые два матча в хороших условиях дома играл, а вот Зенит как раз наоборот - обе игры на выезде, перед серьезным матчем с ЦСКА. Мне это не очень нравится.
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BRO_football
1597608905
Конечно в одинаковых. Просто свиньи в еврокубках не участвуют и им не понять, что такое неудобный календарь.
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derrik2000
1597655384
90 процентов постов на этой ветке - представители команды "славного города с берегов Невы". Ишь как им Спартак-то полюбился - ни минуточки прожить без него не могут. Вот ТАК! )))))))))))))))))))))
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zigbert
1597664457
Все команды находятся в равных условиях. Единственное что будет отличать богатые клубы от остальных так это более качественная скамейка запасных игроков.
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