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    Газизов – о календаре нового сезона: «Так и надо играть»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о плотном календаре РПЛ начал сезона.

    — Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо.

    — Если в дальнейшем добавятся еще два клуба в Премьер-лигу, это пойдет на пользу?

    — Сейчас мы играем в таком графике, по которому вся Европа играет. Мне кажется, это нормально.

    • Прошлый сезон РПЛ закончился 22 июля, новый начался 8 августа.
    • Матчи начала этого сезона проходят каждые три-четыре дня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5984

      Борат 11 минут назад

      Ну и рыла ! У пищевика нет еврокубков, поэтому он так хрюкает, пятак позорный !
      Стыдоба хрюканам !!!
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7020

      alarm 1 час назад

      позор косорылым! сразу захотели на 1 строчку, поэтому 2 подряд игры дома. в итоге первая строчка у зенита, который провел 2 игры на выезде. позор вонючим свиньям! стыдно!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1275

      Romio-xxx > alarm 1 час назад

      Когда ты уже заткнешься,неугомонный алармоборат в одном лице?

      3
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      Рейтинг: +1034

      22 raza chemp > alarm 1 час назад

      На первом бздюба с голами из вне игры и азмун раком впереди бздюбы

      7
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      Рейтинг: +284

      партизан84 > Romio-xxx 40 минут назад

      не обижай убогого))))) у него в жизни и так нет поводов для радости, все время в поиске того, чего нет)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +814

      SEREGA 64 > alarm 34 минуты назад

      ПОЗОР ТВОЕЙ ПЕТУШИНОЙ КОМАНДЕ КОТОРАЯ ТРАХАЕТ ДРУГ ДРУГА В РАЗДЕВАЛКЕ А БРЕВНО ПОЕТ ГОЛУБАЯ ЛУНА ДА ЧУРБАН И МУРЛО КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ДА ПЕТУШНЯ ЗЕНИТОВСКАЯ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7020

      alarm > SEREGA 64 30 минут назад

      ыыы)

      1
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      Рейтинг: +814

      SEREGA 64 > alarm 28 минут назад

      ЭТОТ УРЮК ЖДЕТ БОРАТА ВСЕГДА ХОТЯТ ЧТО БЫ СПАРТАКОВЦЫ ИХ ТРАХНУЛИ ВОТ И ВСПОМИНАЮТ ИХ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ИХ В РАЗДЕВАЛКУ НЕ ЗАВЕТ ДА ******* ЗЕНИТОВСКАЯ

      2
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      Рейтинг: +814

      SEREGA 64 > alarm 27 минут назад

      ЧМО ЧУРБАНСКОЕ Я ТВОЙ РОД ТОПТАЛ ВО ВСЕ ЩЕЛИ ЧМО ЗЕНИТОВСКОЕ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +814

      SEREGA 64 > alarm 25 минут назад

      И БОЛЬШЕ ВАФЕЛЬНИЦУ НЕ ОТКРЫВАЙ ПАДАЛЬ ЗЕНИТОВСКАЯ

      2
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      Рейтинг: +7020

      alarm > SEREGA 64 20 минут назад

      позор рылам)

      0
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      Рейтинг: +2135

      mamba9090909 > SEREGA 64 9 минут назад

      Ууу! Как тебя трясёт!!! Нервный тик ещё не мучает? Поосторожней, а то так и будешь всю жизнь дёргаться.))

      1
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      Рейтинг: +5984

      Борат > alarm 8 минут назад

      Сегодня вроде и игр не было, а всё равно стыдно за пищевик поганый !
      Гыгы

      0
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