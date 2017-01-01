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    Джикия: «Не представляю, что могу покинуть «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что не собирается уходить из московского клуба.

    «О «Локомотиве» были разговоры не со мной, а в прессе. Я спокойно реагировал, потому что меня каждый год сватают в «Локомотив». Я, конечно же, уважаю «Локомотив», 10 лет провел в системе клуба. Ничего плохого говорить не буду, на сегодняшний день я игрок «Спартака».

    Я не представляю, что могу покинуть «Спартак». Тем более сейчас, в такое время», – сказал Джикия.

    • Защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В составе столичной команды игрок провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
    • Ранее сообщалось, что Джикией интересовался «Наполи».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7502

      paracetamol 43 минуты назад

      Да уж, из свинарника кто тебя возьмет? Разве в ФНЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17840

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Сейчас тебе уезжать никак нельзя, а то кто Кокорина строить будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5950

      Борат 1 час назад

      Из секты трудно вырваться !
      Позор рылам !
      Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11411

      silver29 1 час назад

      Все хорошо, только делать поперечные пасы перед своей штрафной отучают в ДЮСШа на первых занятиях.

      1
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      Рейтинг: +3581

      Томик > silver29 1 час назад

      Да уж. Один мой старый товарищ называет это "третий класс, вторая четверть".

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