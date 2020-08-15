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Джикия: «Не представляю, что могу покинуть «Спартак»

15 августа 2020, 13:59
8

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что не собирается уходить из московского клуба.

«О «Локомотиве» были разговоры не со мной, а в прессе. Я спокойно реагировал, потому что меня каждый год сватают в «Локомотив». Я, конечно же, уважаю «Локомотив», 10 лет провел в системе клуба. Ничего плохого говорить не буду, на сегодняшний день я игрок «Спартака».

Я не представляю, что могу покинуть «Спартак». Тем более сейчас, в такое время», – сказал Джикия.

  • Защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года.
  • В составе столичной команды игрок провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
  • Ранее сообщалось, что Джикией интересовался «Наполи».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1597494227
Сейчас тебе уезжать никак нельзя, а то кто Кокорина строить будет?
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paracetamol
1597494562
Да уж, из свинарника кто тебя возьмет? Разве в ФНЛ.
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Semargl18
1597502071
ну значит полгода максимум
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Дедуктор
1597505101
Не надо Джикии из Спартака уходить. И Жиго, кстати, тоже. Вместе они очень круты. Другой такой мощной пары защитников в Спартаке и не припомню со времен Онопко-Никифорова. Да и весь Спартак сейчас настолько перспективен, что, не факт, что Джикии еще подобная перспектива подвернется.
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zigbert
1597519053
Вот и хорошо. Георгий игрок с характером, каким и должен быть защитник.
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