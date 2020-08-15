Джикия: «Не представляю, что могу покинуть «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что не собирается уходить из московского клуба.

«О «Локомотиве» были разговоры не со мной, а в прессе. Я спокойно реагировал, потому что меня каждый год сватают в «Локомотив». Я, конечно же, уважаю «Локомотив», 10 лет провел в системе клуба. Ничего плохого говорить не буду, на сегодняшний день я игрок «Спартака».

Я не представляю, что могу покинуть «Спартак». Тем более сейчас, в такое время», – сказал Джикия.