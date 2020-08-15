Флик – о победе 8:2 над «Барселоной»: «Должен похвалить команду за интенсивность в нападении»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарии после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

Мюнхенцы разгромили соперника со счетом 8:2.

В 1/2 финала ЛЧ команда сыграет с «Манчестер Сити» или «Лионом».

«Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнем все сначала.

Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в атаке, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут», – сказал Флик.