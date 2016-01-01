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    Флик – о победе 8:2 над «Барселоной»: «Должен похвалить команду за интенсивность в нападении»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарии после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнем все сначала.

    Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в атаке, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут», – сказал Флик.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7494

      paracetamol 55 минут назад

      Немецкий орднунг рулит. Но наши его сделали силой духа в 1945 году.

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