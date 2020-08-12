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  • Экс-арбитр Николаев: «Гол Дзюбы «Ротору» нельзя было засчитывать»

Экс-арбитр Николаев: «Гол Дзюбы «Ротору» нельзя было засчитывать»

12 августа 2020, 21:37
35

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Ротора» в матче 1-го тура РПЛ.

«Момент несложный, хотя у меня первое впечатление было, что тут все легитимно, и гол засчитали правильно. Тут важно понимать, насколько Дзюба, находясь в положении вне игры, вступает в борьбу. Мы видим, что он действительно влияет на эпизод и вступает в борьбу с защитником. Гол нельзя было засчитывать.

Здесь положение вне игры. Если между Дзюбой и защитником был бы метр, мы бы сейчас не говорили на эту тему. Мы не можем наказывать игрока за положение вне игры, если он просто там находится. Если бы помощник сразу поднял флаг, мы бы тоже момент не обсуждали.

VAR всегда просматривает все эпизоды в матче. Если судьи на МФК, просматривая конкретно этот момент, видят, что Дзюба вмешивается, как мы видим, то они должны принять решение о положении вне игры. Причем они не должны звать главного арбитра к монитору. Это технический момент,» – сказал Николаев.

  • «Зенит» победил со счетом 2:0.
  • Дзюба забил первый гол.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Николаев Алексей
Комментарии (35)
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NewLife
1597259084
Николаева, видимо, не проинформировали, что на змс зюбу правила об офсайде в РПЛ не распространяются.
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Чехов на Садовой
1597259522
У нас он Дзюба из Зенита (читай газпрома) и ему можно всё. Для не ангажированных (читай европейских) судей он просто бздюба, каких пруд пруди. Потому и полная жо- у него и команды в евро. Обидно за страну до соплей...
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Zubo
1597259741
идиотизм какой-то ... мяч полетел в штрафную в сторону дзюбы , в какую борьбу он там вступил ???? мяч до него близко не дошёл, и непонятно адресовался ли ему вообще, атака на этом закончилась, а гол был забит в результате другой атаки которая была через пол часа после этой, а там никакого вне игры не было, хватить печатать всякий бред
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Давид59
1597259780
Сегодня прочитал квалифицированный разбор этого эпизода. Похоже Николаев плохо знает правила. Вкратце: Да, Дзюба был в офсайде и вступил в борьбу за мяч. Но судья правильно не свистнул, так как мяч отскочил защитнику Ротора. Он просто предложил продолжить игру
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paracetamol
1597260549
Судейские страсти кипят. Бывшие вступают в борьбу с действующими.
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Давид59
1597260731
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/psevdoanalitika/2816866.html
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Derzkiy1
1597265561
кому то интересен бомже клуб и газпром продакшен? в лч на них посмотрим без судей )) угаров много будет
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HEt_SHOT
1597276862
Бомжам все можно и нужно засчитывать, по другому им чемпионами не стать....а в Европе как всегда позор будет и будут недоумевать как так, всего лишь был метровый офсайд почему судья гол не засчитал (наверное он м.у.д.а.к) что судит по реальным правилам
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Ганнибал Лектор
1597292295
Если бы мяч от головы защитника Байрыева, с которым боролся Дзюба, попал бы напрямую к Дриусси – иными словами, если бы итогом этой микродуэли Дзюба-Байрыев стала бы потеря владения хозяевами. Но Байрыев скинул точно на партнера, так что даже чисто формально, следуя официальным правилам ИФАБ, здесь нет оснований считать, что Дзюба как-то ему помешал. И по факту к потере владения привела исключительно неосмотрительность Пискунова, который спокойно принял пас, опустил мяч на землю и мог без проблем обыграться с партнером, но вместо этого проморгал рывок аргентинца из-за спины. Голевое завершение Дзюбы после отбора Дриусси – это по сути уже совершенно другая атака, а никакая не вторая фаза исходной позиционной атаки. Таким образом, господин Николаев встаёт в один ряд с такими мэтрами футбольного цирка, как Федотов, который тоже не знает правил, но умничать и набивать себе хайп на проблемах экс-коллег любит.
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alp
1597304129
голосом масяни: "экс-арбитр николаев? да пошел ты в жопу, экс-арбитр николаев"
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