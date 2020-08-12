Экс-арбитр Николаев: «Гол Дзюбы «Ротору» нельзя было засчитывать»

Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Ротора» в матче 1-го тура РПЛ.

«Момент несложный, хотя у меня первое впечатление было, что тут все легитимно, и гол засчитали правильно. Тут важно понимать, насколько Дзюба, находясь в положении вне игры, вступает в борьбу. Мы видим, что он действительно влияет на эпизод и вступает в борьбу с защитником. Гол нельзя было засчитывать.

Здесь положение вне игры. Если между Дзюбой и защитником был бы метр, мы бы сейчас не говорили на эту тему. Мы не можем наказывать игрока за положение вне игры, если он просто там находится. Если бы помощник сразу поднял флаг, мы бы тоже момент не обсуждали.

VAR всегда просматривает все эпизоды в матче. Если судьи на МФК, просматривая конкретно этот момент, видят, что Дзюба вмешивается, как мы видим, то они должны принять решение о положении вне игры. Причем они не должны звать главного арбитра к монитору. Это технический момент,» – сказал Николаев.