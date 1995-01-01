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    Экс-арбитр Николаев: «Гол Дзюбы «Ротору» нельзя было засчитывать»

    Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Ротора» в матче 1-го тура РПЛ.

    «Момент несложный, хотя у меня первое впечатление было, что тут все легитимно, и гол засчитали правильно. Тут важно понимать, насколько Дзюба, находясь в положении вне игры, вступает в борьбу. Мы видим, что он действительно влияет на эпизод и вступает в борьбу с защитником. Гол нельзя было засчитывать.

    Здесь положение вне игры. Если между Дзюбой и защитником был бы метр, мы бы сейчас не говорили на эту тему. Мы не можем наказывать игрока за положение вне игры, если он просто там находится. Если бы помощник сразу поднял флаг, мы бы тоже момент не обсуждали.

    VAR всегда просматривает все эпизоды в матче. Если судьи на МФК, просматривая конкретно этот момент, видят, что Дзюба вмешивается, как мы видим, то они должны принять решение о положении вне игры. Причем они не должны звать главного арбитра к монитору. Это технический момент,» – сказал Николаев.

    • «Зенит» победил со счетом 2:0.
    • Дзюба забил первый гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3764

      Давид59 3 минуты назад

      Сегодня прочитал квалифицированный разбор этого эпизода. Похоже Николаев плохо знает правила. Вкратце: Да, Дзюба был в офсайде и вступил в борьбу за мяч. Но судья правильно не свистнул, так как мяч отскочил защитнику Ротора. Он просто предложил продолжить игру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3853

      Zubo 4 минуты назад

      идиотизм какой-то ... мяч полетел в штрафную в сторону дзюбы , в какую борьбу он там вступил ???? мяч до него близко не дошёл, и непонятно адресовался ли ему вообще, атака на этом закончилась, а гол был забит в результате другой атаки которая была через пол часа после этой, а там никакого вне игры не было, хватить печатать всякий бред

      -1
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      Рейтинг: +601

      Чехов на Садовой 7 минут назад

      У нас он Дзюба из Зенита (читай газпрома) и ему можно всё. Для не ангажированных (читай европейских) судей он просто бздюба, каких пруд пруди. Потому и полная жо- у него и команды в евро. Обидно за страну до соплей...

      0
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      Рейтинг: +5743

      Борат 8 минут назад

      Да и оздоев слишком сильно стукнул, что вратарь не ожидал - тоже засчитывать не нужно было хрю хрю !
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2329

      NewLife 15 минут назад

      Николаева, видимо, не проинформировали, что на змс зюбу правила об офсайде в РПЛ не распространяются.

      1
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      Рейтинг: -41

      Стыдно за зенит 25 минут назад

      Вонючим все можно, только в Европе такое не пролезет.

      5
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      Рейтинг: +5743

      Борат 26 минут назад

      Какой-то поросячий визг слышится из его речей !!!
      Гыгы

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