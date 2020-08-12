Лисакович не попал в заявку «Локо» на 1-й тур РПЛ из-за проблем с интернетом в Белоруссии

«Локомотив» не смог заявить новичка команды Виталия Лисаковича на 1-й тур РПЛ из-за проблем с интернетом в федерации футбола Белоруссии, сообщил пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо.

«По заявке Лисаковича. Были сложности с документацией, но в итоге в Белорусской федерации футбола просто не было интернета, чтобы прислать трансферный лист вовремя. Уже по ходу матча проблему решили – ждем Виталия на игру с «Краснодаром», – написал Брейдо.