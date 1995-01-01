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    Лисакович не попал в заявку «Локо» на 1-й тур РПЛ из-за проблем с интернетом в Белоруссии

    «Локомотив» не смог заявить новичка команды Виталия Лисаковича на 1-й тур РПЛ из-за проблем с интернетом в федерации футбола Белоруссии, сообщил пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо.

    «По заявке Лисаковича. Были сложности с документацией, но в итоге в Белорусской федерации футбола просто не было интернета, чтобы прислать трансферный лист вовремя. Уже по ходу матча проблему решили – ждем Виталия на игру с «Краснодаром», – написал Брейдо.

    • «Локо» подписал с Лисаковичем контракт до 2024 года.
    • В 1-м туре москвичи обыграли «Рубин» со счетом 2:0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кирилла Брейдо

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