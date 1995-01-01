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    ЦСКА отдал Н’Диайе в аренду в шведскую «Эскильстуну»

    Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе отдан в аренду шведскому клубу второго дивизиона «Эскильстуна».

    Переход состоялся, но подробности сделки пока неизвестны.

    Ранее шведский клуб «Эскильстуна» изъявлял желание арендовать нападающего на полгода

    • Н'Диайе пополнил состав ЦСКА в 2018 году, перейдя из малийского клуба «Гуидарс» за 70 тысяч евро.
    • За основной состав ЦСКА форвард не провел ни одного матча.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего нападающего в 200 тысяч евро.

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    Источник: Телеграм-канал «ЭкСпорт»

    «ЭкСпорт» - авторский телеграм-канал Дмитрия Клипина с эксклюзивной информацией о спорте.

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +650

      Олег1204 22 минуты назад

      Ща селюк в обморок упадёт с криками фашизм. Как так, у команды не одного уголька)

      0
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      Рейтинг: +47

      Dr.Metal 1 час назад

      Самый перспективный африканский футболист и во второй дивизион Швеции )

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      Рейтинг: +71

      JuicyG > Dr.Metal 1 час назад

      Самый перспективный по версии Селюка или Бабаева?)))

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