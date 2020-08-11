ЦСКА отдал Н’Диайе в аренду в шведскую «Эскильстуну»

Нападающий ЦСКА Лассана Н’Диайе отдан в аренду шведскому клубу второго дивизиона «Эскильстуна».
Переход состоялся, но подробности сделки пока неизвестны.
Ранее шведский клуб «Эскильстуна» изъявлял желание арендовать нападающего на полгода
- Н'Диайе пополнил состав ЦСКА в 2018 году, перейдя из малийского клуба «Гуидарс» за 70 тысяч евро.
- За основной состав ЦСКА форвард не провел ни одного матча.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего нападающего в 200 тысяч евро.
Источник: Телеграм-канал «ЭкСпорт»
«ЭкСпорт» - авторский телеграм-канал Дмитрия Клипина с эксклюзивной информацией о спорте.