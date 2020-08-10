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  • Семак: «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов»

Семак: «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов»

10 августа 2020, 11:23
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы «Спартака» финишировать не ниже второго места в стартовавшем розыгрыше РПЛ.

«Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, то, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача.

Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.

Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов», – сказал Семак.

  • В прошлом чемпионате «Спартак» финишировал на седьмом месте.
  • В новом розыгрыше РПЛ столичная команда стартовала с домашней ничьей с «Сочи» (2:2).
  • В следующем сезоне в ЛЧ смогут сыграть только две российские команды.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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alp
1597048158
все верно говорит Богданыч.. надо только перестать наматывать сопли на кулак и начать уже нормально играть а не дрочивом заниматься
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piligrim1986
1597049201
«Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. благодаря судьям этот отрыв в концовке не удалось ликвидировать. если бы не судейство, и в этом году грали бы в лч, заняв 4е место
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ivany4
1597049374
Видимо об этом Семак сказал сначала Медведеву, а потом в интервью.)) Ну а дальше, по цепочке, дергали за все нужные ниточки. Все предсказуемо.
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paracetamol
1597049412
Успокаивает Семак свинок, только зачем? Все равно их судьи засудят.
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BANNIKOV1970
1597050090
нах нужна твоя бакланка
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Mister_Tomsk
1597050789
т.е. семак не включает ни кого в борьбу за золото, а именно за лч, он уже вкурсе, что газососатели опять купили чемпионство?
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exceeftcrobelt
1597051641
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ilichkadr
1597054465
Зря Семак вылез со своими оценками перспектив.Лучше бы помалкивал и думал как будем играть в ЛЧ. Сам-то пока в подающих надежды.
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