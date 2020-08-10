Семак: «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы «Спартака» финишировать не ниже второго места в стартовавшем розыгрыше РПЛ.

«Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, то, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача.

Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.

Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов», – сказал Семак.

В прошлом чемпионате «Спартак» финишировал на седьмом месте.

В новом розыгрыше РПЛ столичная команда стартовала с домашней ничьей с «Сочи» (2:2).

В следующем сезоне в ЛЧ смогут сыграть только две российские команды.

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