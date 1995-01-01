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    Семак: «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы «Спартака» финишировать не ниже второго места в стартовавшем розыгрыше РПЛ.

    «Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, то, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача.

    Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.

    Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путeвку в Лигу чемпионов», – сказал Семак.

    • В прошлом чемпионате «Спартак» финишировал на седьмом месте.
    • В новом розыгрыше РПЛ столичная команда стартовала с домашней ничьей с «Сочи» (2:2).
    • В следующем сезоне в ЛЧ смогут сыграть только две российские команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7968

      ilichkadr 51 минуту назад

      Зря Семак вылез со своими оценками перспектив.Лучше бы помалкивал и думал как будем играть в ЛЧ. Сам-то пока в подающих надежды.

      0
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      Рейтинг: +4

      exceeftcrobelt 1 час назад


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      -1
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      Рейтинг: +1677

      Mister_Tomsk 1 час назад

      т.е. семак не включает ни кого в борьбу за золото, а именно за лч, он уже вкурсе, что газососатели опять купили чемпионство?

      0
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      Рейтинг: +1379

      BANNIKOV1970 2 часа назад

      нах нужна твоя бакланка

      0
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      Рейтинг: +7313

      paracetamol 2 часа назад

      Успокаивает Семак свинок, только зачем? Все равно их судьи засудят.

      2
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > paracetamol 2 часа назад

      чем пахнет? ты опять помои сидишь ешь бомж ну как пошел на х отсюда

      0
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      Рейтинг: +5688

      ivany4 2 часа назад

      Видимо об этом Семак сказал сначала Медведеву, а потом в интервью.))
      Ну а дальше, по цепочке, дергали за все нужные ниточки.
      Все предсказуемо.

      0
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      Рейтинг: +6925

      piligrim1986 2 часа назад

      «Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой.
      благодаря судьям этот отрыв в концовке не удалось ликвидировать. если бы не судейство, и в этом году грали бы в лч, заняв 4е место

      1
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      Рейтинг: +5688

      ivany4 > piligrim1986 2 часа назад

      Сейчас с тренером стабильно, решили заранее создать резерв.
      А то если Спартак разыграется, то будет тяжело что-то сделать.

      0
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      Рейтинг: +924

      Nevsky_RU > piligrim1986 2 часа назад

      да да, драли бы там грандов, Кутепов бы закрыл Бензема, Кокорин забил 20 мячей. Фантазировать наверное полезно)

      4
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      Рейтинг: +5642

      alp 2 часа назад

      все верно говорит Богданыч.. надо только перестать наматывать сопли на кулак и начать уже нормально играть а не дрочивом заниматься

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной63 > alp 2 часа назад

      Вчера была нормальная игра ,2 чистых гола, несколько 90% х моментов, чистая победа, но 2 левых пенальти решили исход матча. Если откровенно отбирают очки как тут бороться за что то, где мотивацию искать?

      3
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      Рейтинг: +5642

      alp > Мясной63 1 час назад

      все теряют очки от судейских ошибок. но только спартак воет на всю страну о произволе.

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