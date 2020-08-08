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  • Семак – о капитанстве Дзюбы: «Это мое решение на матч с «Локомотивом», а, что касается сезона, то посмотрим»

Семак – о капитанстве Дзюбы: «Это мое решение на матч с «Локомотивом», а, что касается сезона, то посмотрим»

8 августа 2020, 09:15
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) капитаном команды был Артем Дзюба, а также ответил, будет ли он носить повязку в дальнейшем.

– Дзюба новый капитан команды. Кто это решал – вы или футболисты? И правильно я понимаю, что вице-капитаном стал Оздоев, ведь Дзюба ему передал повязку? Почему он?

– Дзюба – мое решение. На этот матч он вышел капитаном, а, что касается сезона, то посмотрим.

Оздоев получил повязку, потому что он давно уже в команде. Да, можно было передать Кержакову, но он был далеко. В любом случае Магомед заслужил повязку отношением к делу – и за гол, и за работу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (15)
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1596868733
Мы вчера с друзьями смотрели матч и в концовке, когда Дзюбу заменили и он сразу снял игровую футболку, у нас возник диспут - насколько нужно быть неадекватным кретином, чтобы под игровой футболкой носить майку с собственным изображением? Кто-нибудь может объяснить, есть психиатры на сайте? Что это? Нарциссизм-кретинизм? Такого даже Роналду себе не позволяет. И этот человек капитан флагмана российского футбола и сборной.
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dim29
1596871167
Семак умом тронулся что-ли,вроде адекватный был мужик.Неужели нормальных парней не осталось в команде?Щас его ещё усатый в сборной тоже капитаном сделает,б.л.я.д.и вы из кого идол делаете,как америкосы в каждом сериале гомиков и лезби показывают.
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JuicyG
1596871415
Капитаном должен быть самый жесткий игрок,способный настроить одноклубников,и первым на ум приходит Барриос,с его жёсткостью и неуступчивостью.Хотя и Ракицкого можно,тоже достойный игрок,он это уже доказал .А Дзюба это шкура,у которой нет дома,он там где платят,ему ничего не важно более
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Ганнибал Лектор
1596873604
Ракицкий или Дзю, других вариантов нет. Кэп должен говорить по-русски и иметь авторитет в команде.
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paracetamol
1596878424
Оздой старается и голяшник классный влепил!
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порт
1596880469
Не правильное решение.
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arrivalgist
1596908124
Да Оздой старается, это видно... только не всегда получается жаль.
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