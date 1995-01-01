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    Семак – о капитанстве Дзюбы: «Это мое решение на матч с «Локомотивом», а, что касается сезона, то посмотрим»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) капитаном команды был Артем Дзюба, а также ответил, будет ли он носить повязку в дальнейшем.

    – Дзюба новый капитан команды. Кто это решал – вы или футболисты? И правильно я понимаю, что вице-капитаном стал Оздоев, ведь Дзюба ему передал повязку? Почему он?

    – Дзюба – мое решение. На этот матч он вышел капитаном, а, что касается сезона, то посмотрим.

    Оздоев получил повязку, потому что он давно уже в команде. Да, можно было передать Кержакову, но он был далеко. В любом случае Магомед заслужил повязку отношением к делу – и за гол, и за работу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1089

      Play 26 минут назад

      Мы вчера с друзьями смотрели матч и в концовке, когда Дзюбу заменили и он сразу снял игровую футболку, у нас возник диспут - насколько нужно быть неадекватным кретином, чтобы под игровой футболкой носить майку с собственным изображением? Кто-нибудь может объяснить, есть психиатры на сайте? Что это? Нарциссизм-кретинизм? Такого даже Роналду себе не позволяет. И этот человек капитан флагмана российского футбола и сборной.

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      Рейтинг: +4792

      Hektor 84 > Play 9 минут назад

      Дол бое бизм

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      Рейтинг: +4792

      Hektor 84 > Play 8 минут назад

      Надо ему подарить футболку с изображением асмуна

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