Семак – о капитанстве Дзюбы: «Это мое решение на матч с «Локомотивом», а, что касается сезона, то посмотрим»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) капитаном команды был Артем Дзюба, а также ответил, будет ли он носить повязку в дальнейшем.

– Дзюба новый капитан команды. Кто это решал – вы или футболисты? И правильно я понимаю, что вице-капитаном стал Оздоев, ведь Дзюба ему передал повязку? Почему он?

– Дзюба – мое решение. На этот матч он вышел капитаном, а, что касается сезона, то посмотрим.

Оздоев получил повязку, потому что он давно уже в команде. Да, можно было передать Кержакову, но он был далеко. В любом случае Магомед заслужил повязку отношением к делу – и за гол, и за работу.

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