Семак – о капитанстве Дзюбы: «Это мое решение на матч с «Локомотивом», а, что касается сезона, то посмотрим»

Мы вчера с друзьями смотрели матч и в концовке, когда Дзюбу заменили и он сразу снял игровую футболку, у нас возник диспут - насколько нужно быть неадекватным кретином, чтобы под игровой футболкой носить майку с собственным изображением? Кто-нибудь может объяснить, есть психиатры на сайте? Что это? Нарциссизм-кретинизм? Такого даже Роналду себе не позволяет. И этот человек капитан флагмана российского футбола и сборной.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) капитаном команды был Артем Дзюба, а также ответил, будет ли он носить повязку в дальнейшем.
– Дзюба новый капитан команды. Кто это решал – вы или футболисты? И правильно я понимаю, что вице-капитаном стал Оздоев, ведь Дзюба ему передал повязку? Почему он?
– Дзюба – мое решение. На этот матч он вышел капитаном, а, что касается сезона, то посмотрим.
Оздоев получил повязку, потому что он давно уже в команде. Да, можно было передать Кержакову, но он был далеко. В любом случае Магомед заслужил повязку отношением к делу – и за гол, и за работу.
Семак – о дебюте Ловрена: «Смотрелся очень хорошо, показал высокий уровень»