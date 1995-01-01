Дзюба – новый капитан «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет с капитанской повязкой на матч за Суперкубок России против «Локомотива».

Ранее капитаном петербургской команды был защитник Бранислав Иванович, но он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.