Дзюба – новый капитан «Зенита»

он будет вечно молодым есть с кого пример брать
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет с капитанской повязкой на матч за Суперкубок России против «Локомотива».
Ранее капитаном петербургской команды был защитник Бранислав Иванович, но он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
- Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
- За пять сезонов форвард забил 73 гола и сделал 52 ассиста в 176 матчах.
- 30 июля клуб продлил контракт с игроком до 2022 года с опцией продления еще на 12 месяцев.