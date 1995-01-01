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    Дзюба – новый капитан «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет с капитанской повязкой на матч за Суперкубок России против «Локомотива».

    Ранее капитаном петербургской команды был защитник Бранислав Иванович, но он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

    • Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
    • За пять сезонов форвард забил 73 гола и сделал 52 ассиста в 176 матчах.
    • 30 июля клуб продлил контракт с игроком до 2022 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1144

      латунный сепаратист 23 минуты назад

      он будет вечно молодым есть с кого пример брать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      nik55 53 минуты назад

      как гомик может быть капитаном-----только если вся команда голубые

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      dimag 53 минуты назад

      Не ,здесь все известно, здесь два пенальти как в игре с ЦСКА не дадут Миранчукам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Две истины важны для той свиньи..
      судьба нарыть дубовые плоды,
      иль трюфеля искать и слыть породистою особью."
      Жан Батист Охриуньер..(С))



      5
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      Рейтинг: +3473

      knikos 1 час назад

      А Дзюба уже и гол забил ! Ну , крючкохвостые , налетай , варева поднесли !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3473

      knikos 1 час назад

      Как и ожидалось , бледно-красные страпоносцы сбежались на наживку "Бомбардира" .Когда бабушка выставляла корыто с комбикормом , так же было : "Хр-хр-хр , уи-уи-уи , хр-хр -хр ".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2536

      serhio80 > knikos 39 минут назад

      С каким удовольствием ты из корыта питался оказывается у бабушки в деревне)

      0
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      Рейтинг: +3473

      knikos > serhio80 25 секунд назад

      Нуууу , я же не хряк . Бабушка же свиней кормила . А ты не догадался ? Посдхевелить надо было извилинами , а ты хвостом покрутил .

      0
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      Рейтинг: +389

      alll-333 1 час назад

      раскудахтались озобоченные

      4
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      Рейтинг: +4769

      Hektor 84 1 час назад

      Теперь то он может не одного админа пердолить в раздевалке)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      Вонючая столица 1 час назад

      С повязкой голубого баклана он выйдет под ручку с пассивным пи.дром Вильковым

      9
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      Рейтинг: +16118

      bset 1 час назад

      Повязка радужная будет в честь поддержки СБГТ меньшинств?

      10
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