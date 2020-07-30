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    «Зенит» продлил контракт с Дзюбой до 2022 года с опцией продления на один сезон

    «Зенит» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Артемом Дзюбой.

    Стороны подписали контракт, рассчитанный до 2022 года. Также в нем есть опция продления еще на один сезон.

    «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» – говорится в заявлении.

    • Форвард выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
    • На его счету 176 матчей, 73 гола и 54 результативные передачи.
    • С петербургской командой Дзюба по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      zago54 20 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самые актуальные новости

      0
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      Рейтинг: +4415

      Добрый Бобер 25 минут назад

      "Форвард выступает за «Зенит» с лета 2015 года." Афигеть! 5 лет прошло!

      0
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      Рейтинг: +1825

      NewLife 38 минут назад

      Но надо же было так обидеть и унизить английские клубы и обрывавшего телефон Моуриньо.

      0
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      Рейтинг: +5062

      alarm 1 час назад

      позор рылам!

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      Рейтинг: +1825

      NewLife > alarm 37 минут назад

      ОУКБ, не захлебнись от радости.

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      Рейтинг: -225

      Питер - гейская столица Р 1 час назад

      Шлюба икона бомжей.

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      Рейтинг: +1157

      _Marqella_ 1 час назад

      Ну и ладненько...

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      Рейтинг: +15942

      bset 1 час назад

      Не разлучайте Дзюбу и Азмуна - у них любовь!

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