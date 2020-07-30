«Зенит» продлил контракт с Дзюбой до 2022 года с опцией продления на один сезон

«Зенит» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Артемом Дзюбой.
Стороны подписали контракт, рассчитанный до 2022 года. Также в нем есть опция продления еще на один сезон.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Артема Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» – говорится в заявлении.
- Форвард выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
- На его счету 176 матчей, 73 гола и 54 результативные передачи.
- С петербургской командой Дзюба по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Источник: Официальный сайт «Зенита»