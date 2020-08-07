«Промсвязьбанк» стал партнером ЦСКА

ЦСКА подписал спонсорский контракт с «Промсвязьбанком».

«Мы очень рады, что у нас появился новый сильный партнер, один из крупнейших российских банков.

ПФК ЦСКА всегда уделял и продолжает уделять большое внимание различным социальным проектам. И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведет ПСБ.

Уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников красно-синих по всей стране», – прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.