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    «Промсвязьбанк» стал партнером ЦСКА

    ЦСКА подписал спонсорский контракт с «Промсвязьбанком».

    «Мы очень рады, что у нас появился новый сильный партнер, один из крупнейших российских банков.

    ПФК ЦСКА всегда уделял и продолжает уделять большое внимание различным социальным проектам. И нам в этой связи очень импонируют значимость для общества той работы по продвижению спортивного образа жизни, которую ведет ПСБ.

    Уверены, что наше сотрудничество принесет взаимную пользу и расширит географию клиентов банка и поклонников красно-синих по всей стране», – прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    • На этой неделе ЦСКА объявил о подписании соглашения с новым генеральным спонсором – IT-компанией самого богатого человека России Алишера Усманова «ИКС-Холдинг».
    • Также московский клуб сообщил о партнерстве с букмекерской компанией «Фонбет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2348

      zritelx 17 минут назад

      То проблемы были огромные у клуба с финансами, а сейчас ПСБ, Усманов , долги клуба за стадион списали перед банком, начинают, подчеркиваю начинают только. игроков покупать , а не подбирать ни кому не очень нужных. У Орешкина что такой авторитет на посту советника Путина.

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      Рейтинг: +1637

      AZ 44 минуты назад

      Хороший банк

      0
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      Рейтинг: +2681

      Cleaner 54 минуты назад

      ЦСКА богатеет на глазах! Спонсоры к коням выстроились в очередь!

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