Николич: «Если фанаты «Локомотива» хотят видеть Семина, это не значит, что они против меня»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич осознает, что болельщики хотят видеть во главе команды Юрия Семина. Тот покинул клуб в мае.

«Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Сeмина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всe с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат и всe изменилось. 15 лет назад меня волновало, что обо мне пишут, что обо мне говорят, но сейчас мне важна лишь моя работа. Меня волнует только результат. В футболе всe работает так: даeшь результат – тебя все любят, не даeшь – можешь делать всe, что хочешь, но ты никому не будешь нравиться.

Слова, что «Локо» доехал до второго места благодаря только лишь Сeмину? Если болельщики так думают, то я не против. А что мне делать? Говорить журналистам: «Нет! Это МЫ сделали!» Я предпочитаю говорить о футболе только фактами. Красота в глазах смотрящего! А что есть красота в мире спорта? Так ли часто мы говорим о красоте в баскетболе, водном поло, гандболе или хоккее? Нет. Только в футболе. Но в футболе на самом деле важны факты. Но что есть факты? Факты – это цифры. А цифры – это результат. Остальное не важно», – считает серб.