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  • Николич: «Если фанаты «Локомотива» хотят видеть Семина, это не значит, что они против меня»

Николич: «Если фанаты «Локомотива» хотят видеть Семина, это не значит, что они против меня»

4 августа 2020, 19:04
5

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич осознает, что болельщики хотят видеть во главе команды Юрия Семина. Тот покинул клуб в мае.

«Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Сeмина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всe с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат и всe изменилось. 15 лет назад меня волновало, что обо мне пишут, что обо мне говорят, но сейчас мне важна лишь моя работа. Меня волнует только результат. В футболе всe работает так: даeшь результат – тебя все любят, не даeшь – можешь делать всe, что хочешь, но ты никому не будешь нравиться.

Слова, что «Локо» доехал до второго места благодаря только лишь Сeмину? Если болельщики так думают, то я не против. А что мне делать? Говорить журналистам: «Нет! Это МЫ сделали!» Я предпочитаю говорить о футболе только фактами. Красота в глазах смотрящего! А что есть красота в мире спорта? Так ли часто мы говорим о красоте в баскетболе, водном поло, гандболе или хоккее? Нет. Только в футболе. Но в футболе на самом деле важны факты. Но что есть факты? Факты – это цифры. А цифры – это результат. Остальное не важно», – считает серб.

  • «Локомотив» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.
  • 7 августа москвичи сыграют с «Зенитом» за Суперкубок России.
  • Николич ранее брал чемпионаты Словении, Сербии, Венгрии.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Саладин
1596557578
Мы не против Николича, но он не понимает нас вообще. Он думает будет результат и все обо всем забудут( о чем кик усиленно в ухо николе напевает). Но проблема в том, что у нас были результаты и очень хорошие. Если бы никола пришел поднимать клуб, вопросов 0. Но всё с точностью до наоборот((((
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PAREVG.
1596558956
Ме не против Николича, мы против хохла с грызуном. Совет директоров - В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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O-Z
1596561024
Конечно не против, но стоит отметить это самое отстойное время со времён смородской подхватил КиКнадзе... Ещё стоит задуматься кто здесь вор Геркус или Вася.
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фанат джигурды
1596564799
Юрию Палычу никого не купили, череда травм, Но, 2-е место до барановируса, и (пусть бомжи орут про 4-е место, хотя сами не лучше) игра на равных с Ювентусом и Атлетико (1-й матч, 2-й ничего не решал). Локомотив- единственная российская команда в этом розыгрыше, кто не проиграл крупно ни разу!!! До конца сезона доработал бы Юрий Палыч, и вопросов бы не было к руководству. А потом Пашинин. В Лысом я не вижу ничего хорошего- 2-е место благодаря Краснодару, который почему-то взял моду сливать окончание сезона!!!
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