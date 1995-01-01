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    Николич: «Если фанаты «Локомотива» хотят видеть Семина, это не значит, что они против меня»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич осознает, что болельщики хотят видеть во главе команды Юрия Семина. Тот покинул клуб в мае.

    «Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Сeмина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всe с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат и всe изменилось. 15 лет назад меня волновало, что обо мне пишут, что обо мне говорят, но сейчас мне важна лишь моя работа. Меня волнует только результат. В футболе всe работает так: даeшь результат – тебя все любят, не даeшь – можешь делать всe, что хочешь, но ты никому не будешь нравиться.

    Слова, что «Локо» доехал до второго места благодаря только лишь Сeмину? Если болельщики так думают, то я не против. А что мне делать? Говорить журналистам: «Нет! Это МЫ сделали!» Я предпочитаю говорить о футболе только фактами. Красота в глазах смотрящего! А что есть красота в мире спорта? Так ли часто мы говорим о красоте в баскетболе, водном поло, гандболе или хоккее? Нет. Только в футболе. Но в футболе на самом деле важны факты. Но что есть факты? Факты – это цифры. А цифры – это результат. Остальное не важно», – считает серб.

    • «Локомотив» осенью сыграет в группе Лиги чемпионов.
    • 7 августа москвичи сыграют с «Зенитом» за Суперкубок России.
    • Николич ранее брал чемпионаты Словении, Сербии, Венгрии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +123

      loko1982 8 минут назад

      Не фанат, просто болельщик.
      К Николичу претензий нет. Более того пока он радует и результатом и тренерскими решениями (стартовый состав, тактика, замены).
      Вопросы есть к руководству, которое не соизволило поработать над нормальным прощанием с Сёминым (который несомненно является главным лицом клуба). Которое допускает уходы таких игроков как Кварацхелия. Которое зачем-то судится с Тарасовым, Геркусом и др.. Которое не может дать достойный ответ блогеру Красаве по сюжету о Самохвалове, не смотря на то, что в его "расследовании" полно косяков. Ну Николич тут точно ни при чём)

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      Рейтинг: +694

      O-Z 1 час назад

      Конечно не против, но стоит отметить это самое отстойное время со времён смородской подхватил КиКнадзе... Ещё стоит задуматься кто здесь вор Геркус или Вася.

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      Рейтинг: +1082

      PAREVG. 1 час назад

      Ме не против Николича, мы против хохла с грызуном.
      Совет директоров - В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +205

      Саладин 1 час назад

      Мы не против Николича, но он не понимает нас вообще. Он думает будет результат и все обо всем забудут( о чем кик усиленно в ухо николе напевает). Но проблема в том, что у нас были результаты и очень хорошие. Если бы никола пришел поднимать клуб, вопросов 0. Но всё с точностью до наоборот((((

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      Рейтинг: +209

      Roma56 > Саладин 1 час назад

      А что ему остается делать? Только хорошо выполнять свою работу

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