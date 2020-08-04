ЦСКА по контракту с «ИКС Холдингом» получит более 1 миллиарда рублей

Вчера было объявлено о партнерстве между ЦСКА и российской многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».
По данным источника, московский клуб от этой сделки получит более миллиарда рублей.
В «ИКС Холдинге» планируют благодаря сотрудничеству с российским клубом адаптировать технологии цифровой трансформации крупного бизнеса в спорт.
- В прошлом сезоне бюджет ЦСКА составлял около 65 миллионов долларов.
- ЦСКА также продолжает сотрудничество с ПАО «Россети» до лета 2023 года.
- Весной РБК сообщал, что группа USM российского бизнесмена Алишера Усманова получит 100% «ИКС Холдинга», а владелец компании Антон Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком».
Источник: «Коммерсант»