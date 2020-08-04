ЦСКА по контракту с «ИКС Холдингом» получит более 1 миллиарда рублей

Вчера было объявлено о партнерстве между ЦСКА и российской многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».

По данным источника, московский клуб от этой сделки получит более миллиарда рублей.

В «ИКС Холдинге» планируют благодаря сотрудничеству с российским клубом адаптировать технологии цифровой трансформации крупного бизнеса в спорт.