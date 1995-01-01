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    ЦСКА по контракту с «ИКС Холдингом» получит более 1 миллиарда рублей

    Вчера было объявлено о партнерстве между ЦСКА и российской многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».

    По данным источника, московский клуб от этой сделки получит более миллиарда рублей.

    В «ИКС Холдинге» планируют благодаря сотрудничеству с российским клубом адаптировать технологии цифровой трансформации крупного бизнеса в спорт.

    • В прошлом сезоне бюджет ЦСКА составлял около 65 миллионов долларов.
    • ЦСКА также продолжает сотрудничество с ПАО «Россети» до лета 2023 года.
    • Весной РБК сообщал, что группа USM российского бизнесмена Алишера Усманова получит 100% «ИКС Холдинга», а владелец компании Антон Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком».

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    Источник: «Коммерсант»

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