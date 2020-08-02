Главные новости дня. Кокорин стал игроком «Спартака», Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Кокорин: «Спасибо большим боссам. Цель – вернуть «Спартак», который все любят»

Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»

Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

Metaratings: «Тамбов» арендует у «Спартака» Мирзова

Аршавин стал директором департамента по развитию молодежного футбола «Зенита»

Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»

Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером

Появились фото новой формы сборной России

Отчим Кокорина: «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Поинтересуйтесь у руководства петербургского клуба»