Главные новости дня. Кокорин стал игроком «Спартака», Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2020 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8303

      alex1951 7 минут назад

      Это называется - мыльная опера,так сказать в духе времени...
      И эта зараза заполонила ,затмила собой все пространство до тошноты ....юраны ,химки,спартаки,кокоши, бабки,федуны.....
      Эот и есть пандемия - почище ,,коронавируса,, ....больные люди ,воистину..

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