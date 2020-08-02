Главные новости дня. Кокорин стал игроком «Спартака», Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

Официально: Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Кокорин: «Спасибо большим боссам. Цель – вернуть «Спартак», который все любят»
Юран: «Говорят, «Химки» и «Уфа» по решению Газизова будут подкладываться под «Спартак». Это 12 очков»
Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА
Metaratings: «Тамбов» арендует у «Спартака» Мирзова
Аршавин стал директором департамента по развитию молодежного футбола «Зенита»
Агент Сафонов: «Глушаков готов подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду в «Химки»
Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером
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Источник: «Бомбардир»