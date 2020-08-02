Появились фото новой формы сборной России

Над белой спартак поработал, над красной Арсенал из Тулы....
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии двух комплектов сборной России, в которых команда будет играть до чемпионата Европы.
Домашний выполнен в традиционном красном цвете с белыми манжетами, гостевой – белого цвета с синей и красной полосами.
Изготовитель экипировки – компания adidas.
- Осенью российская сборная проведет товарищеские матчи с Швецией и Молдавией.
- Также команде предстоят игры Лиги наций против Венгрии, Сербии и Турции.