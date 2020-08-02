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    Появились фото новой формы сборной России

    Портал Footy Headlines опубликовал фотографии двух комплектов сборной России, в которых команда будет играть до чемпионата Европы.

    Домашний выполнен в традиционном красном цвете с белыми манжетами, гостевой – белого цвета с синей и красной полосами.

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    Источник: Footy Headlines

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    02.08.2020 22:47
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1168

      DMитрий 8 минут назад

      Над белой спартак поработал, над красной Арсенал из Тулы....

      0
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      Рейтинг: +8303

      alex1951 21 минуту назад

      Это форма победителей........так что об этом надо помнить всегда ,товарищ Черчесов и ваши солдаты !

      0
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      Рейтинг: +62

      Санчес65 33 минуты назад

      Радует что не петушиные цвета.

      0
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      Рейтинг: +5473

      ivany4 49 минут назад

      Эх, к такой форме, еще бы и содержание приличное...
      Остается только мечтать!

      2
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      Рейтинг: +849

      моэм 57 минут назад

      Просто , строго и со вкусом...нравится , что нет "дизайнерских" изысков , которые по природе не вписываются в само понятие "ФОРМА"

      1
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      Рейтинг: +5315

      alarm 1 час назад

      reebok нормально делал (для 90х). сине-белая. потом начались 50 оттенков красного, самое дно пробили, когда на футболки присобачили ленту, как у выпускников

      0
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      Рейтинг: +1466

      Semenycch 1 час назад

      Темная, цвета кремлевской стены смотрелась лучше. Вообще на форме можно изображать что то особенное. Например Знамя Победы на Рейхстагом.

      1
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      Рейтинг: +5315

      alarm 1 час назад

      опять красный. и опять похожа на тарасофскую половую тряпку, которой, судя по пятнам, успели помыть пол до презентации.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1608

      ziborock > alarm 46 минут назад

      Все победы нашей сборной были в красных цветах, а в голубом у себя там в раздевалке на бакланнике шары загоняйте друг дружке!)

      1
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      Рейтинг: +5315

      alarm > ziborock 42 минуты назад

      все победы нашей сборной были, когда костяк состава был из цска и зенита, а хрячную шваль на пушечный выстрел не подпускали. разве что мячики подавать.

      0
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      Рейтинг: +9201

      derrik2000 1 час назад

      Ну, более менее пристойно.

      2
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      Рейтинг: +1308

      Питерский князь 1 час назад

      Хорошо что цвета не ЛГБТ!
      =)))
      Хотя? Кокорину можно отдельную форму сделать.
      =)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1608

      ziborock > Питерский князь 50 минут назад

      Ты Азмуна Кокориным зовешь?!)))

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