Появились фото новой формы сборной России

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии двух комплектов сборной России, в которых команда будет играть до чемпионата Европы.

Домашний выполнен в традиционном красном цвете с белыми манжетами, гостевой – белого цвета с синей и красной полосами.

Изготовитель экипировки – компания adidas.