Отчим Кокорина: «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Поинтересуйтесь у руководства петербургского клуба»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, дал понять, что «Зенит» сам отказался от возвращения футболиста, поэтому он выбрал «Спартак».

– Кирилл Алексеевич, вот весь Санкт-Петербург сейчас гадает, почему не мы?

– Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают.

– То есть, это решение не Александра?

– Естественно, нет!