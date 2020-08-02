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    Отчим Кокорина: «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Поинтересуйтесь у руководства петербургского клуба»

    Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, дал понять, что «Зенит» сам отказался от возвращения футболиста, поэтому он выбрал «Спартак».

    – Кирилл Алексеевич, вот весь Санкт-Петербург сейчас гадает, почему не мы?

    – Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают.

    – То есть, это решение не Александра?

    – Естественно, нет!

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    02.08.2020 23:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1464

      Гавроша 4 минуты назад

      Продался за мазутное бабло!

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      Рейтинг: +1168

      kvm 11 минут назад

      а разве ЭТО может что-нибудь решать?

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      Рейтинг: +837

      Валерий2705 17 минут назад

      Да поди сейчас правду узнай. Отчим Коко тоже знатный балабол и п.и.з.д.а.б.о.л. Может оно и так, но вот в свинарник, по словам освобождённого по УДО клуб, в который он никогда не перейдёт, сваливать явно никто не заставлял. Был Локомотив, было Динамо. В общем не интересно уже в целом, а высеры его "решалы отчима тем более, по его словам Кокорин и в Сочи не при каком раскладе не попадёт. И странно, где же теперь Марсели, где Фейенорды?

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      Рейтинг: +1466

      Semenycch 36 минут назад

      Это не новость. Решение принято в Кремле.

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