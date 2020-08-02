Отчим Кокорина: «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Поинтересуйтесь у руководства петербургского клуба»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, дал понять, что «Зенит» сам отказался от возвращения футболиста, поэтому он выбрал «Спартак».
– Кирилл Алексеевич, вот весь Санкт-Петербург сейчас гадает, почему не мы?
– Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают.
– То есть, это решение не Александра?
– Естественно, нет!
- Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- Зарплата – 3 миллиона евро в год, подъемные – 2,5 миллиона.
- Форвард может дебютировать за новую команду 9 августа в матче против «Сочи».
Источник: «Комсомольская правда»