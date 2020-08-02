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  • Отчим Кокорина: «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Поинтересуйтесь у руководства петербургского клуба»

Отчим Кокорина: «Почему «Спартак», а не «Зенит»? Поинтересуйтесь у руководства петербургского клуба»

2 августа 2020, 23:29
24

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего Александра Кокорина, дал понять, что «Зенит» сам отказался от возвращения футболиста, поэтому он выбрал «Спартак».

– Кирилл Алексеевич, вот весь Санкт-Петербург сейчас гадает, почему не мы?

– Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают.

– То есть, это решение не Александра?

– Естественно, нет!

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр
Комментарии (24)
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Валерий2705
1596401513
Да поди сейчас правду узнай. Отчим Коко тоже знатный балабол и п.и.з.д.а.б.о.л. Может оно и так, но вот в свинарник, по словам освобождённого по УДО клуб, в который он никогда не перейдёт, сваливать явно никто не заставлял. Был Локомотив, было Динамо. В общем не интересно уже в целом, а высеры его "решалы отчима тем более, по его словам Кокорин и в Сочи не при каком раскладе не попадёт. И странно, где же теперь Марсели, где Фейенорды?
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Соарес
1596431628
Насмотрелся он на бомжегеев и решил : к питерским петушкам не пойду
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neveldomha
1596431744
Спартак получается теперь народная тюряга, куда ссылают не по собственной воле.
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Oldtrafford83
1596432765
Убыточные болелы Зенита которые ниже отписались, вы жалкие, просто позорище!!!
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vka1970
1596436171
Теперь Кокоша припомнит по чьей указке его мурыжили, отправляли в ссылку и с овном смешивали.Очень надеюсь, что у него есть гордость и есть чего доказывать Медведеву и гоп компании.
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Добрый Бобер
1596436616
Нормальная ответочка за Дзюбдона прилетела Питеру.
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Давид59
1596436844
Медведев думает, что он большой специалист в области футбола. Если Кокорин в Спартаке заиграет, то Медведеву назад в СКА надо бы.
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alp
1596441619
вообще, конечно, стремно усиливаться футболистом, который пришел в команду от безнадеги....
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Валерий1965
1596443312
Слишком большую зарплату просил.... А так... И без еврокубков и в гадюшнике , но с деньгами. Имеет право...
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fhnv
1596464612
Потому что МЕДВЕДЕВ чудо
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