Дзюба: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пожелал своим подписчикам в инстаграме почаще улыбаться.

«К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом».

Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются.

Поэтому вам всем, уважаемые наши россияне и не только, – улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», – заявил футболист в сторис.

Дзюба – лучший игрок прошедшего сезона РПЛ-2019/20.

Форвард – лидер по системе «гол+пас» с 17 голами и 13 результативными передачами.

Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»