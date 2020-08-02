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  • Дзюба: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом»

Дзюба: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом»

2 августа 2020, 21:53
82

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пожелал своим подписчикам в инстаграме почаще улыбаться.

«К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом».

Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются.

Поэтому вам всем, уважаемые наши россияне и не только, – улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», – заявил футболист в сторис.

  • Дзюба – лучший игрок прошедшего сезона РПЛ-2019/20.
  • Форвард – лидер по системе «гол+пас» с 17 голами и 13 результативными передачами.

Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (82)
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Hektor 84
1596395850
А люди с тупым юмором как у тебя вообще не имеют интеллекта.
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Boeung777
1596396574
А может Дзюба и аларм это один и тот же человек!? У них и шутки одинаковые и уровень интеллекта минус. Все сходится. Ничего личного.
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ivany4
1596397534
Вставить в разговоре фразу: Как говорили умные люди..., не является признаком интеллекта. Совершить пошлость на людях, не показатель наличия юмора. А вообще-то, дзюпе лучше придерживаться другой замечательной поговорки - лучше помолчи, сойдешь за умного.
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mutabor0992
1596398393
Вот откуда у бУратино мозги?Он же полностью из дерева.
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VVM1964
1596400539
" Смех без причины - призрак дурачины Дураку не нужен повод для веселья Покажи дураку палец и он будет смеяться " Народная мудрость и поговорки не на пустом месте появились . А еще надо различать чувство юмора и дебильность .
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Ilya26
1596404709
Точно, люди с крысиным чувством юмора обладают куриным(петушиным) интеллектом. Дзюпка очень самокритечен оказался!
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алдан2014
1596409725
Дзюба ещё тот шутник.Кража в Спартаке - выбивание денег с Спартака.Отбил девушку у лучшего друга - изменил ей - затем изменил обоим с Азмуном (странная шутка,пацаны с улицы так не шутят,за это Пиз....и).Это не полный список.Более чем уверен,что Артема не любят в командах,где он играет (клуб,сборная).
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zxc-1168
1596413562
Это очень верно подмечено, у Дзюбы ни чувства юмора нет и интеллект полностью отсутствует.
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Grag
1596426977
Это очень смешно. "Маленький интеллект." Объясните кто-нибудь этому шутнику, что правильно говорить низкий интеллект, а не маленький.
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nik55
1596436411
откуда у бревна интеллект ?
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