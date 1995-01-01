Дзюба: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом»

А люди с тупым юмором как у тебя вообще не имеют интеллекта.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба пожелал своим подписчикам в инстаграме почаще улыбаться.
«К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом».
Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются.
Поэтому вам всем, уважаемые наши россияне и не только, – улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», – заявил футболист в сторис.
- Дзюба – лучший игрок прошедшего сезона РПЛ-2019/20.
- Форвард – лидер по системе «гол+пас» с 17 голами и 13 результативными передачами.
Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»