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    Дзюба: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба пожелал своим подписчикам в инстаграме почаще улыбаться.

    «К юмору я отношусь прекрасно. Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом».

    Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются.

    Поэтому вам всем, уважаемые наши россияне и не только, – улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы», – заявил футболист в сторис.

    • Дзюба – лучший игрок прошедшего сезона РПЛ-2019/20.
    • Форвард – лидер по системе «гол+пас» с 17 голами и 13 результативными передачами.

    Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4539

      Hektor 84 2 минуты назад

      А люди с тупым юмором как у тебя вообще не имеют интеллекта.

      0
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      Рейтинг: +9193

      derrik2000 9 минут назад

      Артёмка!
      Очнись!
      То, что ТЫ говоришь и "воспроизводишь" на видео, ЮМОРОМ или, как ты ещё всё ЭТО называешь, ШУТКАМИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
      Твои..гм-гм... "послания", как текстовые, так и фото-видео называются совсем другими словами - НИЗКОПРОБНЫЙ СТЁБ.
      Хотя от тебя Я ЛИЧНО другого даже и не рассчитываю увидеть и услышать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3436

      Томик 9 минут назад

      "Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интеллектом»." Услышал в детстве и всю жизнь пытаешься всем окружающим доказать, что чувство юмора у тебя есть? Получается вот только хреново. Никак не дойдёт, что "поржать" и "чувство юмора" - разные вещи. Играй уже в футбол, пока играется и постарайся пореже разговаривать.

      1
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      Рейтинг: +67

      Стыдно за зенит 12 минут назад

      Ну из тебя то петух интеллект так и прет )))

      2
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      Рейтинг: +4268

      Рубинище 14 минут назад

      Зато у футболиста этого видимо ума палаты..

      2
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      Рейтинг: +172

      Землякруглая 17 минут назад

      Ждем коммента главного петушары сайта Боратика. Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5313

      alarm 23 минуты назад

      у хряков интеллект выражается в усиленном горении))

      1
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