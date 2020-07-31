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  • Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»

Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»

31 июля 2020, 13:58
59

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как он относится к критике и оскорблениям в свой адрес.

– Вы недавно ответили болельщику в инстаграме. Вам интересна эта обратная связь?

– В инстаграме я стараюсь отвечать людям, у которых вижу искренние эмоции. Очень ценю доброту и теплоту. Есть много хороших людей. Просто иногда из-за негатива мы этого не замечаем.

Меня вообще удивляет, когда на тебя льeтся столько говна, при этом люди на тебя подписаны. Хочется спросить: «Вы больные? Дебилы? Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Отпишитесь, я вас умоляю».

Это моя страница. Зачем сюда приходить и показывать свои комплексы? Я же не претендую на что-то. Очень понравились слова Майкла Джордана из моего любимого фильма.

– Какие?

– «Я бы не хотел быть для кого-то идолом или примером». Не любите – ваше право. Я не заставляю себя любить. Я всегда говорил: «Уважайте меня за труд. За то, что я делаю. Делаю плохо – говорите, что плохо. Но если хорошо, не смейте говорить, что я плохой или ненастоящий – допустим, когда общаюсь с детьми. Я этого никогда не потерплю».

Я готов с любым встретиться и конструктивно поговорить, аргументами заткнуть. Можно сказать всe, что угодно. Ты это слышал? Нет. Ты это знаешь? Нет. А с чего тогда вообще решил, что это так? Слышу в ответ: «Мне сказали». Я так любого могу обвинить. Ты это видел? Есть факты? Я стал взрослее и мудрее, смотрю на всe философски. Чем меньше ты реагируешь, тем меньше говна прилетает от вселенной.

  • В четверг Дзюба продлил контракт с «Зенитом».
  • 31-летний нападающий – капитан сборной России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (59)
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NewLife
1596193558
"Я бы не хотел быть для кого-то идолом или примером" Видимо, ты уже идол и пример для азмуни, во всех питерских гей клубах, а также для толераста Черчеса.
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LOKOfanatik19
1596194181
Мне вообще пох на него, есть он нету его... еще подписываться на него, для чего? Как он поет голубую луну или тр**ает Азмуна? Спасибо, но мне это не надо.
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САДЫЧОК
1596198446
Дзюба – хейтерам: «Зачем....Потому что , ты Дзюба самый омерзительный футболист , превозносимый тупыми людьми ,Твоя околофутбольная деятельность несовместима с рангом футболиста сборной.Тебя стыдно , приводить в пример детям и молодежи .
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kvm
1596198747
hидорок всё петушится...
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Вальдемар IV
1596200370
да уже быть подписанным на зюбу дебилизм
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Иван Петров 1986
1596201266
Так тебя уважать - то не за что. Да за одно видео из вашей раздевалки можно о тебе судить как о полном дебиле. Так тебе все и говорят об этом.
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Maga Ingush
1596201435
Дзюба самый позитивный и интересный футболист нашей страны)
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knikos
1596207974
Ну что , дебилы всея Спама взгвизнули и понеслась ! Кто кого обойдёт в написании мерзостей в адрес Дзюбы .Тупые никчёмные обитатели корыт . А Дзюба - лучший футболист этого сезона ! По всей стране мальчишки носят футболки с его фамилией .Визжите дальше , убогие .
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Spirit_78
1596211003
Его ненавидит в основном только красно-белая секта. Для остальных (естественно адекватных) болельщиков Дзюба - один из лидеров сборной России.
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paracetamol
1596214707
Это все свини, это все свини... Для них ничего святого!
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