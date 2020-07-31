Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как он относится к критике и оскорблениям в свой адрес.

– Вы недавно ответили болельщику в инстаграме. Вам интересна эта обратная связь?

– В инстаграме я стараюсь отвечать людям, у которых вижу искренние эмоции. Очень ценю доброту и теплоту. Есть много хороших людей. Просто иногда из-за негатива мы этого не замечаем.

Меня вообще удивляет, когда на тебя льeтся столько говна, при этом люди на тебя подписаны. Хочется спросить: «Вы больные? Дебилы? Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Отпишитесь, я вас умоляю».

Это моя страница. Зачем сюда приходить и показывать свои комплексы? Я же не претендую на что-то. Очень понравились слова Майкла Джордана из моего любимого фильма.

– Какие?

– «Я бы не хотел быть для кого-то идолом или примером». Не любите – ваше право. Я не заставляю себя любить. Я всегда говорил: «Уважайте меня за труд. За то, что я делаю. Делаю плохо – говорите, что плохо. Но если хорошо, не смейте говорить, что я плохой или ненастоящий – допустим, когда общаюсь с детьми. Я этого никогда не потерплю».

Я готов с любым встретиться и конструктивно поговорить, аргументами заткнуть. Можно сказать всe, что угодно. Ты это слышал? Нет. Ты это знаешь? Нет. А с чего тогда вообще решил, что это так? Слышу в ответ: «Мне сказали». Я так любого могу обвинить. Ты это видел? Есть факты? Я стал взрослее и мудрее, смотрю на всe философски. Чем меньше ты реагируешь, тем меньше говна прилетает от вселенной.