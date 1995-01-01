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    Дзюба – хейтерам: «Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Хочется спросить: «Вы дебилы?»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как он относится к критике и оскорблениям в свой адрес.

    – Вы недавно ответили болельщику в инстаграме. Вам интересна эта обратная связь?

    – В инстаграме я стараюсь отвечать людям, у которых вижу искренние эмоции. Очень ценю доброту и теплоту. Есть много хороших людей. Просто иногда из-за негатива мы этого не замечаем.

    Меня вообще удивляет, когда на тебя льeтся столько говна, при этом люди на тебя подписаны. Хочется спросить: «Вы больные? Дебилы? Зачем вы на меня подписаны, если ненавидите? Отпишитесь, я вас умоляю».

    Это моя страница. Зачем сюда приходить и показывать свои комплексы? Я же не претендую на что-то. Очень понравились слова Майкла Джордана из моего любимого фильма.

    – Какие?

    – «Я бы не хотел быть для кого-то идолом или примером». Не любите – ваше право. Я не заставляю себя любить. Я всегда говорил: «Уважайте меня за труд. За то, что я делаю. Делаю плохо – говорите, что плохо. Но если хорошо, не смейте говорить, что я плохой или ненастоящий – допустим, когда общаюсь с детьми. Я этого никогда не потерплю».

    Я готов с любым встретиться и конструктивно поговорить, аргументами заткнуть. Можно сказать всe, что угодно. Ты это слышал? Нет. Ты это знаешь? Нет. А с чего тогда вообще решил, что это так? Слышу в ответ: «Мне сказали». Я так любого могу обвинить. Ты это видел? Есть факты? Я стал взрослее и мудрее, смотрю на всe философски. Чем меньше ты реагируешь, тем меньше говна прилетает от вселенной.

    • В четверг Дзюба продлил контракт с «Зенитом».
    • 31-летний нападающий – капитан сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии41
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      Рейтинг: +305

      plehanov6 2 минуты назад

      Взаимный вопрос! А ты?

      0
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      Рейтинг: +30

      Chehofff 24 минуты назад

      Каждому хейтеру когда-нибудь стукнет 31 год. И они осознают, какими дурачками были по молодости. Дети - есть дети.

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      Рейтинг: +126

      "supermax one" > Chehofff 21 минуту назад

      в 31 все все лишний раз осознают, что чуба тот еще "звездочки"....и не более того

      1
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      Рейтинг: +126

      "supermax one" 32 минуты назад

      все хейтеры сейчас должны в одночасье еще больше говнеца плеснуть...чтоб он слезу пустил в конце концов....и слезно попросил отписаться

      2
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      Рейтинг: +2002

      neveldomha > "supermax one" 15 минут назад

      Таких как тебя просить не надо. Бесполезно. Ну как можно глупого пса просить не срать у подъезда. Природа, что тут поделаешь?

      0
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      Рейтинг: +126

      "supermax one" > neveldomha 1 минуту назад

      ты ошибся дружок...я никогда не был даже подписан на него...а вот на счет глупого пса это да...вот тут ты прям в точку...глупого пса не изменить

      0
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      Рейтинг: +1289

      Питерский князь 43 минуты назад

      Интересно, Дзюба, когда закончит карьеру, разопрется, как Радимов и будет весить килограмм 150, кто-нибудь захочет подойти и сказать ему что-нибудь?
      =)))

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      Рейтинг: +126

      "supermax one" > Питерский князь 40 минут назад

      кто-то такой же большой и скажет...и чуба язык в зад засунет потому что ссыкло невероятных масштабов...как и все питОрские княжны

      3
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      Рейтинг: +2368

      serhio80 > Питерский князь 28 минут назад

      разопрется, как Радимов и будет весить килограмм 150

      ога, пойдет за пивом и *********** от школьников московских)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1095

      almanev > Питерский князь 6 минут назад

      Ага, когда это 150 кг говна что-то решали в драке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Too Much 46 минут назад

      Он уже умоляет))

      2
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      Рейтинг: +1016

      LOKOfanatik19 46 минут назад

      Мне вообще пох на него, есть он нету его... еще подписываться на него, для чего? Как он поет голубую луну или тр**ает Азмуна? Спасибо, но мне это не надо.

      7
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      Рейтинг: +111

      Землякруглая 46 минут назад

      Читай, дзюпа, и знай, что о тебе адекватные люди думают.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Фанат Рубина 49 минут назад

      Дзюба ты нас слышишь, ИДИ НАХ**!!

      8
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      Рейтинг: +1289

      Питерский князь > Фанат Рубина 45 минут назад

      Тебе часто, видимо говорят!
      =)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +336

      dragoon000320 51 минуту назад

      Дзюба это ты походу дебил, эти люди специально на тебя подписались, чтобы троллить тебя в комментах, а у тебя потом с того одно место подгорало :D

      5
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      Рейтинг: +1387

      Semenycch > dragoon000320 49 минут назад

      Он в отличии от тебя не дебил.

      0
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      Рейтинг: +2368

      serhio80 > Semenycch 48 минут назад

      не дебил) мудак и *******) ну собственно как и ты)

      4
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      Рейтинг: +1022

      Freyd > Semenycch 46 минут назад

      Точно,он клинический идиот!!!

      4
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      Рейтинг: +1387

      Semenycch 52 минуты назад

      Конечно дебилы! Даже более того скоты. Особенно парнокопытные! Эти ничтожества с интеллектом парнокопытных, что неотъемлемо, сначала выгнали талантливого парня из Родного клуба, а теперь ненавидят его за это!

      0
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      Рейтинг: +126

      "supermax one" > Semenycch 49 минут назад

      семныч, ну вот нет ума сиди молча а...ты ж не на что не способен как и другие поклоники артема "любителя ракет и сладких конфет" чубы....талантливому парню пряником помахали...он и вас кинет при первой возможности..хотя какие там сейчас возможности...староват

      1
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      Рейтинг: +2368

      serhio80 > Semenycch 49 минут назад

      ******** выгнали) к несчастью иранца, которому теперь в иран лучше не ехать)

      3
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      Рейтинг: +1387

      Semenycch > serhio80 48 минут назад

      Парнокопытный, ты иранцу про Иран будешь рассказывать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      "supermax one" > Semenycch 43 минуты назад

      какой глупый семеныч...а назвался как взрослый мудрый дядька...прошу прощения что принял не за того

      1
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      Рейтинг: +2368

      serhio80 > Semenycch 40 минут назад

      отдолбленное ты в жопу непромытое существо ) ты чтоли иранец?) или может сам азмун?) шлюбе подставишься за бутылку балтики?)

      1
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      Рейтинг: +1913

      NewLife > "supermax one" 38 минут назад

      Ты на его аву посмотри, там пудель от аларма нарожал )))

      2
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      Рейтинг: +126

      "supermax one" > NewLife 34 минуты назад

      ахахаха...метко))

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