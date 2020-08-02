«Спартак» намекнул на трансфер Кокорина роликом с CS:GO

В твиттере «Спартака» появился видеоролик с вставками из игры CS:GO. В конце видео, предположительно, звучит голос Александра Кокорина, который увлекается CS:GO.
«Спартак» уже подписал контракт с форвардом (информация «Спорт-Экспресса»), вскоре состоится официальная презентация футболиста.
«Вперед, вперед, вперед. Скоро», – подписан ролик.
- Последним клубом Кокорина был «Сочи».
- 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»