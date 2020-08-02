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    «Спартак» намекнул на трансфер Кокорина роликом с CS:GO

    В твиттере «Спартака» появился видеоролик с вставками из игры CS:GO. В конце видео, предположительно, звучит голос Александра Кокорина, который увлекается CS:GO.

    «Спартак» уже подписал контракт с форвардом (информация «Спорт-Экспресса»), вскоре состоится официальная презентация футболиста.

    «Вперед, вперед, вперед. Скоро», – подписан ролик.

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Стыдно за зенит 11 минут назад

      Синит намекает на трансферы в питерский голубой клуб роликом шлюбы и азмуна из раздевалки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4667

      Alekxei Z. 13 минут назад

      В команде случилось горе. Не до вас .
      Через несколько дней вам всё объявят.

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