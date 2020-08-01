Евсеев: «Как я мог уйти в «Спартак» с Газизовым? Как чемодан, что ли?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе генерального директора клуба Шамиля Газизова. С июля он работает в «Спартаке».

«После игры с «Ростовом» Газизов в раздевалке сказал всей команде, что уходит. Только тогда и узнал. До этого не знал. Это не было шоком для меня. Порадовался за него, он заслужил своим трудом приглашение в «Спартак». Я там играл, поэтому знаю, что это такое. Не особо успел что-то ему посоветовать. Большой груз будет, давление.

За полтора года мы хорошо поработали и узнали друг друга, мне было комфортно работать. Да, бывали проблемы, но это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, продолжает жить. Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель — работать и быть востребованным тренером», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном.