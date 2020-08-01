Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евсеев: «Как я мог уйти в «Спартак» с Газизовым? Как чемодан, что ли?»

Евсеев: «Как я мог уйти в «Спартак» с Газизовым? Как чемодан, что ли?»

1 августа 2020, 23:11
2

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе генерального директора клуба Шамиля Газизова. С июля он работает в «Спартаке».

«После игры с «Ростовом» Газизов в раздевалке сказал всей команде, что уходит. Только тогда и узнал. До этого не знал. Это не было шоком для меня. Порадовался за него, он заслужил своим трудом приглашение в «Спартак». Я там играл, поэтому знаю, что это такое. Не особо успел что-то ему посоветовать. Большой груз будет, давление.

За полтора года мы хорошо поработали и узнали друг друга, мне было комфортно работать. Да, бывали проблемы, но это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, продолжает жить. Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель — работать и быть востребованным тренером», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном.

  • Евсеев работает в Уфе с прошлого года.
  • Тренер ранее играл за «Спартак».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Муруал
1596313309
Удачи Уфе и Евсееву. Побольше побед в премьер-лиге и много сезонов в РФПЛ.
Ответить
vka1970
1596344539
Я тоже думаю, что время всё расставит по местам.То , что Газпром владел своими фарм клубами в РПЛ,покупал судейство и медиа это уже свершившийся факт с которым спорят только болелы северного гондураса.Здесь же ещё ни чего нет, но разговоры есть.Жизнь покажет куда рос футбол движется.
Ответить
Главные новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
2
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
31
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
31
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+