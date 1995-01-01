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    Евсеев: «Как я мог уйти в «Спартак» с Газизовым? Как чемодан, что ли?»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе генерального директора клуба Шамиля Газизова. С июля он работает в «Спартаке».

    «После игры с «Ростовом» Газизов в раздевалке сказал всей команде, что уходит. Только тогда и узнал. До этого не знал. Это не было шоком для меня. Порадовался за него, он заслужил своим трудом приглашение в «Спартак». Я там играл, поэтому знаю, что это такое. Не особо успел что-то ему посоветовать. Большой груз будет, давление.

    За полтора года мы хорошо поработали и узнали друг друга, мне было комфортно работать. Да, бывали проблемы, но это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, продолжает жить. Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан, что ли? Моя цель — работать и быть востребованным тренером», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • Евсеев работает в Уфе с прошлого года.
    • Тренер ранее играл за «Спартак».
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 23:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1198

      Муруал 14 минут назад

      Удачи Уфе и Евсееву. Побольше побед в премьер-лиге и много сезонов в РФПЛ.

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