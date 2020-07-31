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    Дзюба: «В еврокубках судьи нас откровенно недолюбливают»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу судейства в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    «Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге Чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию.

    Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +681

      Makaweli 2 минуты назад

      Просто вы привыкли что все спорные моменты судят в вашу пользу, а когда судят правильно вам кажется что судья козёл!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4490

      Hektor 84 4 минуты назад

      Ну там нет ни Мешкова, ни Вилкова, ни Турбина с Москалевым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      Makaweli 6 минут назад

      Он что прикалывается? В Европе не любят, в России обажают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      elessar arnor 19 минут назад

      аха, ну, это ор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1407

      Гавроша 22 минуты назад

      Да уж, это он правду подметил. В ЛЧ Зенит явно топят, на радость тарасовским отморозкам!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Вонючая столица > Гавроша 20 минут назад

      Ты у нас такой дурак по субботам, али как ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Стыдно за зенит > Вонючая столица 16 минут назад

      Семь дней в неделю. Гаврошу много роняли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Волька 41 минуту назад

      Как этот гомосек надоел!Носок от бомжа ему в рот!"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      GreyDM > Волька 15 минут назад

      поржал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2459

      Axe111 45 минут назад

      За то как же они вас обожают в чр помойке

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Стыдно за зенит 50 минут назад

      Да, голубая луна, там вас будут честно судить. И сделают с вами то, что ты сделал с Азмуном в раздевалке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Вонючая столица > Стыдно за зенит 44 минуты назад

      Тяжело в раздевалке, легко в бою

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5400

      ivany4 54 минуты назад

      Не путай футбол и русофобию.
      С чего он взял про судейство, вроде бы нормально судят. В отличие от наших судей, забугорные - знают правила.))
      Но теперь у тебя есть фишка. Перед началом матча крути свой ролик из раздевалки и будет вам гевропейская толерантность.

      2
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      ...
      Рейтинг: +454

      Вонючая столица > ivany4 52 минуты назад

      Ну да, геям в эуропе скидки

      3
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      Рейтинг: +454

      Вонючая столица 1 час назад

      А купить свистунов, как в РПЛ, денег не хватает или на#уй посылают ?
      Переживает #уйло, что некому будет для него в ЛЧ липовые пенали штамповать

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