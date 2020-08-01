Дзюба: «В еврокубках судьи нас откровенно недолюбливают»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу судейства в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге Чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию.

Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться», – сказал Дзюба.

В сезоне-2019/20 «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.

Петербургская команда стала чемпионом России и снова сыграет в главном еврокубке.

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