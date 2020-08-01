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Дзюба: «В еврокубках судьи нас откровенно недолюбливают»

1 августа 2020, 13:25
33

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу судейства в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге Чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию.

Это правда, это данность. Любой сомнительный момент будут судить против нас. Я уже даже за то, чтобы в России больше давали бороться», – сказал Дзюба.

  • В сезоне-2019/20 «Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ.
  • Петербургская команда стала чемпионом России и снова сыграет в главном еврокубке.

Дзюба: «Обожаю разговоры про очки от «Оренбурга» и «Сочи». «Спартак» тоже наш поставщик?»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (33)
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ArReal
1596278497
Жаль нельзя в Группу Лиги Чемпионов Сочи и Оренбург засунуть - хоть так бы со второго места вышли бы!
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Январь 59
1596279038
Первая отмазка, соломку стелит заранее. Да это не РПЛ, это тут вы привыкли, что свистят только в вашу сторону.Вотза это вас и недолюбливают.
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ivany4
1596281142
Не путай футбол и русофобию. С чего он взял про судейство, вроде бы нормально судят. В отличие от наших судей, забугорные - знают правила.)) Но теперь у тебя есть фишка. Перед началом матча крути свой ролик из раздевалки и будет вам гевропейская толерантность.
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Волька
1596281908
Как этот гомосек надоел!Носок от бомжа ему в рот!"
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Hektor 84
1596284123
Ну там нет ни Мешкова, ни Вилкова, ни Турбина с Москалевым.
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Makaweli
1596284254
Просто вы привыкли что все спорные моменты судят в вашу пользу, а когда судят правильно вам кажется что судья козёл!
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NewLife
1596285868
Только не примазывайся к России, дерьмо. К России, а не к отдельным подлецам вроде тебя и твоих покровителей, в мире относятся с уважением, рукоплещут российским спортсменам и артистам, но вот попадаются такие сволочи, которые могут только запятнать наше доброе имя.
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Ilya26
1596287268
Радуйся, что тебя в кабинетах голубой трубы отлюбят ещё и не раз, крысятина пит(д)ерская
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Иван Петров 1986
1596287542
Да тебя и тут многие недолюбливают.
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NewLife
1596289311
Какой ужас, в Европе зюбе не разрешают из овса по воротам бить и защитников руками в спину толкать. Разве так можно зюбу судить, это заговор врагов России.
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