Журналист Конов: «Юран ушел из «Химок»

В Химках высокая текучесть тренеров
Сергей Юран покинул пост главного тренера Химок», пишет журналист Василий Конов.
«Сергей Юран покинул Химки. Как я понимаю, Гунько основной претендент. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат – Пилипчук.
Говорить, что Юран уволен не совсем корректно. По моей информации, он просто оказался в положении Сeмина и с ним не продлили контракт», – сообщил журналист.
Тем временем шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин написал, что новым тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.
- Юран возглавил «Химки» в январе 2020 года.
- Клуб выступит в следюущем сезоне в РПЛ.
- Министр физический культуры и спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что Юран останется главным тренером команды.