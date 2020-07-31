Журналист Конов: «Юран ушел из «Химок»

Сергей Юран покинул пост главного тренера Химок», пишет журналист Василий Конов.

«Сергей Юран покинул Химки. Как я понимаю, Гунько основной претендент. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат – Пилипчук.

Говорить, что Юран уволен не совсем корректно. По моей информации, он просто оказался в положении Сeмина и с ним не продлили контракт», – сообщил журналист.

Тем временем шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин написал, что новым тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.