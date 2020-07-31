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Журналист Конов: «Юран ушел из «Химок»

31 июля 2020, 19:31
7

Сергей Юран покинул пост главного тренера Химок», пишет журналист Василий Конов.

«Сергей Юран покинул Химки. Как я понимаю, Гунько основной претендент. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат – Пилипчук.

Говорить, что Юран уволен не совсем корректно. По моей информации, он просто оказался в положении Сeмина и с ним не продлили контракт», – сообщил журналист.

Тем временем шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин написал, что новым тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

  • Юран возглавил «Химки» в январе 2020 года.
  • Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.
  • Министр физический культуры и спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что Юран останется главным тренером команды.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (7)
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vsespartak01
1596213279
думаю на место тедеско!или к нему в пару!была же пара романцев-ярцев!
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derrik2000
1596213667
Ну что? Добро пожаловать в......... )))))), Сергей Николаевич?
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vsespartak01
1596215308
давайте подождем!и не будем грязь лить!мы же не алармобораты в конце то концов!
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кран
1596216449
место было куплено)))
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Plyash
1596221365
Про таких,как Юран,пословица есть - "язык мой-враг мой". Подумай сначала,потом слово молви. Кто-нибудь считал,сколько он клубов сменил как игрок,и сколько клубов сменил,как тренер? Со счёту собьётесь.Именно за язык.
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