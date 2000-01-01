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    Журналист Конов: «Юран ушел из «Химок»

    Сергей Юран покинул пост главного тренера Химок», пишет журналист Василий Конов.

    «Сергей Юран покинул Химки. Как я понимаю, Гунько основной претендент. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат – Пилипчук.

    Говорить, что Юран уволен не совсем корректно. По моей информации, он просто оказался в положении Сeмина и с ним не продлили контракт», – сообщил журналист.

    Тем временем шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин написал, что новым тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

    • Юран возглавил «Химки» в январе 2020 года.
    • Клуб выступит в следюущем сезоне в РПЛ.
    • Министр физический культуры и спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что Юран останется главным тренером команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1834

      Genz 4 минуты назад

      В Химках высокая текучесть тренеров

      0
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      Рейтинг: +15962

      bset 6 минут назад

      Что за идиоты там в руководстве? То президент, то тренер. На минуту они вывели Химки в РПЛ. Максимальную задачу решили, которую могли. Ну ладно, в финале проиграли (В ФИНАЛЕ КОМАНДА ФНЛ!!!).

      0
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      Рейтинг: +9106

      derrik2000 > bset 2 минуты назад

      Так, возможно, Юран САМ не продлил контракт, поскольку ему, посмотрев, КАК ИГРАЮТ при нём Химки (из ничего сделал конфетку) предложили возглавить ................... ? )))))))))))))))

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      Рейтинг: +9106

      derrik2000 9 минут назад

      Ну что?
      Добро пожаловать в......... )))))), Сергей Николаевич?

      0
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      Рейтинг: +1745

      vsespartak01 15 минут назад

      думаю на место тедеско!или к нему в пару!была же пара романцев-ярцев!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1411

      Semenycch 15 минут назад

      Ложь? Если не ложь, то поступок в отношении Юрана запредельное хамство!

      0
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      Рейтинг: +1745

      vsespartak01 > Semenycch 14 минут назад

      какое хамство,если сам ушел?ты мозгами то шевели или у вас только вы на гадости горазды

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      Рейтинг: +40569

      portero > Semenycch 12 минут назад

      такое постоянно , выводит в РПЛ один тренер, а потом набегают пилёжники денег, меняют тренера и почти весь состав... результат их не очень волнует , главное освоить бабки...

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      Рейтинг: +1411

      Semenycch > portero 10 минут назад

      Да, похоже на это. Если так, то судьбу Химок в высшей лиге предсказать не сложно.

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